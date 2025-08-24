Fiesta del motor en Llanera: más de 60 pilotos se disputan la victoria en el Tramo de Tierra Cierru Los Pinos

El recinto ferial de Llanera se convertía la mañana de este domingo en el escenario de las verificaciones técnicas de los vehículos participantes en el tramo de tierra Cierru Los Pinos, que este año cumple su 21.ª edición. Organizado por la Escudería Llanera Racing, en colaboración con el Ayuntamiento y la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias (Fapa), la cita se ha convertido en una de las pruebas de referencia de la región. En esta ocasión, serán 62 pilotos de 60 escuderías de todo el Principado los que se disputarán la victoria en el segundo tramo de tierra puntuable para el Campeonato de Asturias de Tramos de Tierra categoría 1, el Campeonato de Asturias de Montaña categoría 2 y el Trofeo de tramos de Tierra por clases.

Uno de estos conductores es Nicolás Fernández, residente en El Berrón (Siero). A sus 22 años es la primera vez que participa en una competición, con un Nissan Micra, de la mano de la Club Automóvil Siero. "Me viene de familia, porque mi padre también corre y lo he visto en casa desde pequeño". Sin embargo, no fue hasta este año cuando se animó a participar. Fernández corre acompañado del copiloto Diego Canella, que comenzó a participar en estas pruebas desde hace dos años. Mecánico de autobuses reconoce que "llevo metido en el mundo de los rallies y el motor desde que era un crío". Ambos coinciden en que "el objetivo es pasárselo bien".

El copiloto recuerda que "probé al volante gracias a un amigo en León, pero de momento no me planteo ejercer como piloto dado el elevado coste económico que supone". Y es que los conductores corren con todos los gastos de preparación de sus vehículos. Por un lado, en lo que se refiere a la seguridad, "el reglamento te obliga a llevar el arco, arneses de seis anclajes y unos asientos específicos", explicó Canella. Además de esto "está todo lo referente a ruedas, gasolina y mecánica en general del coche".

El trazado de esta edición es prácticamente similar al del año pasado. "Se trata de un recorrido bastante técnico que consta de una longitud de 4,650 kilómetros", explicó Daniel Lillo, secretario de la escudería organizadora durante su presentación. "Los pilotos tendrán que realizar tres rondas, en tres mangas diferentes". En este sentido, la longitud total del recorrido supone 36,750 kilómetros de los que 13,950 serán cronometrados.

La entrega de premios tendrá lugar esta misma tarde, a partir de las 18.30 horas, en el parque Cuno Corquera de Posada de Llanera.