En marcha el proyecto que mejorará la gestión del agua en los concejos de Llanera, Siero, Oviedo, Nava y Sariego
El Principado adjudica en 2,63 millones la digitalización del saneamiento y depuración de la aglomeración del Nora
L. N.
Mejorar la eficiencia en los recursos hídricos de los concejos de Llanera, Siero, Oviedo, Nava y Sariego, evitando pérdidas en las redes de distribución, renovando las infraestructuras de tratamiento e implantando sistemas de control que hagan posible el ahorro de los consumos de agua y energía. Es el objetivo del proyecto de digitalización del saneamiento y depuración de la aglomeración del Nora, que beneficia a una población de 300.000 personas y que el Principado acaba de adjudicar por 2,63 millones.
La iniciativa, a cargo de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, es una de las actuaciones que el Principado, el Consorcio de Aguas (Cadasa), los ayuntamientos de los municipios citados y la empresa Aqualia promueven en el marco del proyecto Aglomeración del Nora-Digitalización del Agua (ANDA). Parte de los fondos para acometer estos trabajos proceden del programa europeo Next Generation, concretamente del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) del Ciclo del Agua que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Este Perte impulsa el uso de nuevas tecnologías en el ciclo integral del agua para mejorar su gestión, aumentar la eficiencia, reducir pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales.
Por su parte, el proyecto ANDA plantea la digitalización completa de los puntos más significativos para la captación y distribución de agua potable, tanto de carácter supramunicipal (gestionados por Cadasa), como local (de gestión municipal). Igualmente, contempla la digitalización de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales, tanto de los elementos de recogida y transporte como de las líneas de caudales tratados y aliviados al cauce.
