El piloto Juan González gana el Cierru Los Pinos de Llanera, que homenajeó a Miguel López, impulsor de la prueba

Posada de Llanera volvió a ser escenario ayer de una de las pruebas automovilísticas de referencia en Asturias. La localidad acogió, a lo largo de toda la jornada, la edición número 21 del Tramo de Tierra Cierru Los Pinos, organizada por la Escudería Llanera Racing, en colaboración con el Ayuntamiento y la Federación Automovilística del Principado de Asturias (Fapa).

En esta ocasión, el ganador absoluto de la competición fue el piloto local Juan Carlos González, de la escudería A.R.J Motorsport, que con su Semog Bravo Sport consiguió hacer un mejor tiempo de 4 minutos y dos segundos en la segunda manga oficial.

El llanerense se hizo además con el primer puesto de vehículos de la categoría dos, conformada por los Karcross y también de la agrupación cinco.

En la categoría reservada a los turismos, la victoria fue para el equipo formado por Cristian Gil y Deva Rodríguez, a bordo de su Volkswagen Polo D5, de la escudería Mauso Motorsport, con un tiempo acumulado de 13:21.122.

Los premios fueron entregados por Montse Alonso, concejala de Educación del Ayuntamiento de Llanera, por Juan Manuel Rúa e Iván López, presidente y vicepresidente de Llanera Racing, respectivamente.

Especialmente emotivo fue el inicio del acto, momento en el que los miembros de la escudería organizadora de este gran evento entregaron a Mar Prado, Daniel y Roberto López Prado una placa conmemorativa de esta edición de la cita, en memoria de Miguel López, principal impulsor del Tramo de Tierra Cierru de Los Pinos en Llanera y que falleció hace diez años.

La celebración de esta prueba volvió a demostrar que la tierra es espectáculo y crea afición, y prueba de ello es el buen número de espectadores que se dio cita en Posada de Llanera a lo largo de toda la jornada.

El recinto ferial de Llanera se convertía durante la mañana en el escenario de las verificaciones técnicas de los vehículos participantes en el Tramo de Tierra Cierru Los Pinos, a la vez que en un ir y venir de aficionados al mundo del motor que no querían perder la oportunidad de ver de cerca los vehículos participantes.

La cita se ha convertido en una de las pruebas de referencia de la región. En esta ocasión, fueron 62 pilotos de 60 escuderías de todo el Principado los que se disputaron la victoria en el segundo tramo de tierra puntuable para el Campeonato de Asturias de Tramos de Tierra categoría 1, el Campeonato de Asturias de Montaña categoría 2 y el Trofeo de tramos de Tierra por clases.

«El recorrido consta de una longitud de 4,650 kilómetros», explicó Daniel Lillo, secretario de Llanera Racing durante la presentación del evento. «Los pilotos realizan tres pasadas al tramo, en tres mangas diferentes». En este sentido, la longitud total supone 36,750 kilómetros de los que 13,950 serán cronometrados.

Uno de estos conductores es Nicolás Fernández, residente en El Berrón (Siero). A sus 22 años era la primera vez que participaba en una competición, con un Nissan Micra, de la mano del Club Automóvil Siero.

«Me viene de familia, porque mi padre también corre y lo he visto en casa desde pequeño», dijo. Sin embargo, no fue hasta este año cuando se animó a participar. Fernández corrió acompañado del copiloto Diego Canella, que comenzó a participar en estas pruebas hace dos años. Este mecánico de autobuses reconoce que «llevo metido en el mundo de los rallies y el motor desde que era un crío». Ambos coinciden en que «el objetivo es pasárselo bien».

El copiloto recuerda que «probé al volante gracias a un amigo en León, pero de momento no me planteo ejercer como piloto dado el elevado coste económico que supone». Y es que los conductores corren con todos los gastos de preparación de sus vehículos. Por un lado, en lo que se refiere a la seguridad, «el reglamento te obliga a llevar el arco, arneses de seis anclajes y unos asientos específicos», explicó. Además de esto, «está todo lo referente a ruedas, gasolina y mecánica en general del coche».

Una vez finalizada la entrega de premios, ayer, el secretario de la organización quiso mostrar su agradecimiento a todos los colaboradores. «Desde Llanera Racing seguiremos trabajando y esforzándonos para que cada año el tramo esté en las mejores condiciones para los pilotos y que cada edición contemos con más participantes», concluyó Lillo.