Santa Cruz de Llanera afronta el reto de subir al Gorfolí: así se preparan los vecinos para la cita de este domingo

La Asociación de Vecinos de Santa Cruz de Llanera no descansa ni siquiera en verano. Los miembros de la nueva directiva, que tomaron hace poco más de un año las riendas del colectivo que agrupa a los pueblos que comprenden la parroquia (Santa Cruz, Fanes, Villayo, Anduerga y La Granda), se han propuesto reactivar la vida social de sus núcleos de población a través de varias actividades que la junta asegura que está siendo "un auténtico éxito". La última de ellas han sido una serie de caminatas por diferentes rutas del concejo, realizadas los domingos de los meses de julio y agosto con un claro objetivo: prepararse y estar en mejor forma para subir juntos al Pico Gorfolí el próximo 31 de agosto.

Grethel Sánchez, secretaria de la asociación, y Eva María Sánchez, vocal, recuerdan que "la idea de realizar estos recorridos surge del deseo por parte de los miembros de la directiva, la mayoría criados en Santa Cruz, de recuperar la Jira al Gorfolí que se realizaba en los años 80 y cuyas anécdotas compartíamos con nostalgia con quienes no conocían esta actividad por no ser nacidos en Llanera".

Senderos con encanto

Y ese deseo de compartir la experiencia y conseguir que un mayor número de personas se sintiesen con ánimos para emprender la subida, fue la semilla de salir a pasear por Santa Cruz, a modo de entrenamiento, "logrando que la gente se sintiese preparada para la caminata final" al Gorfolí. Además la experiencia se aprovecha para mostrar a los participantes "senderos y caminos que recorren la parroquia y muestran su encanto".

Aunque reconocen que, en la práctica, los que se han animado a caminar no han sido muchos, "todos ellos han quedado encantados con la actividad".

Conocer y socializar

Añaden asimismo que muchas de las personas que forman parte de la asociación les han trasmitido que, pese a no poder participar por diferentes motivos, "les ha parecido una propuesta maravillosa y nos han solicitado que les indiquemos los caminos que hemos recorrido para poder conocer así un poco mejor Anduerga, Fanes, La Granda, Santa Cruz y Villayo".

Por todo esto, "podemos considerar que ha sido un éxito", ya que, tras cada paseo, la sensación para todos era la misma: "Ha merecido la pena, una forma maravillosa de pasar la mañana, nos vemos como muy tarde el próximo domingo".

Otra de las rutas de este verano. / A. V.

Y es que las salidas no solo les han servido como entrenamiento para la subida al pico o como una simple práctica de actividad física, sino que han hecho que "nos conozcamos más entre vecinos que, por nuestros trabajos y rutinas diarias, no coincidimos en el día a día". Ha sido una manera fácil "de pasar un rato al aire libre, compartiendo risas y disfrutando en vecindad y en familia", señalan.

Aseguran que además hay un gran intercambio de conocimientos. "Es como una visita turística por los alrededores del pueblo, con guías, ya que los vecinos más veteranos explican todo tipo de aventuras pasadas, cuando hacían las fiestas, cuando iban a la hierba... Conocen cada casa, y aunque vayamos por un camino, te explican hacia dónde van las otras caleyas", explican Grethel y Eva María.

El reto planteado para el próximo domingo es el que más esfuerzo físico supone, pero esperan que todo salga bien y la subida Gorfolí sea un éxito que se repita el año próximo y en los siguientes.