Casi tres mil reinas de velutina capturadas en la última campaña de trampeo de Llanera
"Las cifras reflejan tanto la magnitud del problema como la eficacia del dispositivo puesto en marcha", destaca el Ayuntamiento
P. T.
Llanera llevó a cabo en la primera mitad del año una nueva campaña de control de velutina en todo el concejo. En esta ocasión se desplegaron 125 trampas selectivas para hacer frente a esta especie invasora, más conocida como avispa asiática. El balance de la actuación acabó con 2.997 reinas y 4.853 obreras capturadas, "unas cifras que reflejan tanto la magnitud del problema como la eficacia del dispositivo puesto en marcha", destaca el Ayuntamiento.
La campaña incluyó seis revisiones periódicas, que permitieron ajustar y mantener las trampas en condiciones óptimas. Durante la sexta revisión fue necesario reponer 8 trampas sustraídas por robo, "lo que demuestra la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de actuaciones, no solo respetando los dispositivos, sino también alertando sobre la presencia de nidos o individuos de la especie", señala el gobierno local.
Los responsables municipales destacaron el compromiso del Consistorio en la lucha contra esta especie invasora, "consciente de la preocupación vecinal y de la trascendencia que este problema tiene para sectores clave como la apicultura local". Asimismo, el ejecutivo llanerense subrayó la necesidad de la continuidad de estas campañas y "el esfuerzo técnico y económico que conllevan".
