"Los incendios forestales ahora son como bombas atómicas": la advertencia de los expertos ante lo que está pasando en Asturias

"Los actuales incendios son bombas atómicas", sostienen los expertos que esta mañana participaron en el Hotel Silvota en una multitudinaria mesa redonda organizada por la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Asturiana de los Valles (ASEAVA). En el encuentro se analizó la gravedad de los incendios forestales que están asolando Asturias y gran parte de España este verano. Bajo la moderación de Amable Fernández, presidente de ASEAVA, intervinieron Paco Castañares, experto forestal y exdirector de la Agencia de Medio Ambiente de Medio Ambiente en Extremadura; José Antonio González Díaz, profesor de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo; y Rocío Rosa García, investigadora del SERIDA.

El debate –seguido por un numeroso e interesado público muy relacionado con el mundo de la ganadería extensiva y la política–, puso de manifiesto la creciente preocupación por unos fuegos que los especialistas definen ya como de "sexta generación", caracterizados por su virulencia, capacidad destructiva y propagación imparable. "Estos incendios no son como los de hace 50 años, son bombas atómicas", advirtió Castañares, quien recordó que las intensidades térmicas alcanzadas en algunos focos recientes han superado "varias veces la de la bomba de Hiroshima, aunque sin radiación nuclear".

El ex responsable de Medio Ambiente extremeño criticó duramente la política forestal actual y la obsesión por la extinción en lugar de la prevención. "En apagar los incendios de este verano se llevan gastados miles de millones, concretamente 7.600 millones. Si se hubiera invertido en la última década una fracción de esa cantidad en crear empleo rural y gestionar el monte, hoy estaríamos mejor protegidos y fijando población en los pueblos", afirmó.

Por la izquierda, José Antonio González, Amable Fernández, Paco Castañares y Rocío Rosa, previamente al inicio de la mesa redonda / C. V.

Por su parte, José Antonio González situó el problema en la raíz territorial y demográfica. Recordó que el 70% de la superficie de Asturias es monte, pero sólo el 20 por ciento de la población vive fuera del área central. "Somos una sociedad urbana que vive de espaldas a su principal recurso", lamentó. A su juicio, la despoblación rural y la hiperregulación han favorecido la homogeneización del paisaje, creando masas forestales continuas que facilitan la propagación del fuego. El profesor planteó como solución la creación de un paisaje en mosaico, que combine usos agrícolas, ganaderos y forestales, lo que no sólo frenaría la expansión de las llamas sino que también aportaría beneficios a las comunidades rurales y ayudaría a combatir el reto demográfico.

Repensar estrategia

Por su parte, la investigadora Rocío Rosa coincidió en la necesidad de repensar la estrategia forestal, pero puso el foco en los efectos devastadores sobre la biodiversidad y los suelos. "Las normas protegen la biodiversidad, pero la biodiversidad se está quemando", señaló. Según explicó, la recuperación de las áreas afectadas puede tardar años o incluso décadas, dependiendo del tipo de suelo y de la magnitud de los daños. Subrayó además la importancia de incorporar la ganadería extensiva como herramienta útil para controlar la acumulación de biomasa inflamable, aunque advirtió que las estrategias deben adaptarse a las características de cada territorio.

El encuentro dejó clara una percepción compartida. Los incendios forestales en Asturias y en España ya no son un fenómeno estacional, sino un problema estructural de protección civil, agravado por el cambio climático, la despoblación y la falta de gestión forestal. Mientras los ponentes reclamaron un cambio profundo en la forma de planificar y cuidar el monte, coincidieron también en que el debate no puede apagarse cada vez que se apagan las llamas.