Llanera sigue con el plan de mejora de los centros escolares aprovechando el verano: estas son las actuaciones en San Cucao, Posada y Lugo

El periodo estival se aprovecha para realizar actuaciones de mantenimiento y mejora en los centros educativos públicos de Llanera. El Ayuntamiento, que considera los colegios del municipio una de sus prioridades, ha efectuado trabajos en el de San Cucao, en el San José de Calasanz, de Posada, y en el de Lugo.

En todos los casos se ha tratado de trabajos dentro del programa de obras orientado a "garantizar que el curso escolar se inicie con los centros en óptimas condiciones", destaca el gobierno local. "Estas intervenciones se enmarcan en el plan municipal de mejora de centros escolares iniciado en 2015, tras el cambio de gobierno municipal, y que desde entoncesa situado a Llanera como un referente en comodidad y accesibilidad escolar en Asturias", añade,

Entre las actuaciones llevadas a cabo este verano se encuentra el cambio de suelos y trabajos de pintura en el colegio de San Cucao. También las pequeñas obras de mantenimiento en distintas dependencias y la mejora del patio con la instalación de una red perimetral, "así como la ejecución de un rebaje de acera en el acceso principal para favorecer la accesibilidad" en el de Posada. Por último, en Lugo se han acometido labores de conservación y adecuación de espacios, "en línea con el plan de mantenimiento continuo que se desarrolla en todos los centros".

Las actuaciones forman parte del presupuesto municipal destinado a mejoras en centros escolares, que asciende a 20.000 euros en este ejercicio. En total, el Ayuntamiento de Llanera ha consignado 40.000 euros dentro del presupuesto general para educación en 2025, "una inversión que refleja el compromiso municipal con la calidad de los servicios educativos y la mejora constante de las infraestructuras escolares".

"La mejora de nuestros colegios es una prioridad. Queremos que los niños y niñas de Llanera estudien en espacios cómodos, accesibles y seguros. Llevamos diez años trabajando en este plan y seguiremos haciéndolo porque la educación pública es la base de la igualdad de oportunidades», subrayó la edil Montserrat Alonso, concejala de Educación de Llanera.