El All Rugby Llanera busca jugadores para seguir creciendo: "La cultura de este deporte va más allá de lo que se ve en el campo, hay grupo, piña, amistad"

El campo de La Morgal es testigo de tardes de esfuerzo, barro y camaradería. Allí entrena el All Rugby Llanera, un club que en pocos años ha logrado consolidar un equipo sénior competitivo y con fuerte arraigo en el concejo. Ahora, con la temporada en marcha y la vista puesta en objetivos ambiciosos, buscan hombres mayores de 18 años que quieran dar el paso y probar el rugby.

“El objetivo es atraer más gente. Queremos que vengan a ver los partidos y entiendan lo que es la cultura del rugby, que va mucho más allá de lo que se ve en el campo”, explica Marco Díaz, entrenador del conjunto. La propuesta no es solo deportiva, sino también vital. El rugby, aseguran, engancha tanto por la intensidad del juego como por todo lo que lo rodea.

"Se disfruta de verdad"

Para Sergio Corominas, jugador del equipo, la clave está en el ambiente que ofrece el club. “La gente nueva que vino el año pasado se quedó por el buen rollo, por la forma de entrenar y por lo entretenido que es el deporte. Aquí hay competición, sí, pero también hay grupo, piña y amistad. Eso es lo que queremos transmitir”.

Y a pesar de que el rugby es un deporte de contacto que puede imponer respeto a quienes nunca lo han practicado, en Llanera trabajan una integración progresiva. “No lanzamos a nadie a los ‘tiburones’ de golpe. Primero se aprende qué ocurre en un campo, cómo funcionan las fases del juego, y poco a poco se van perdiendo los miedos. Con esa base, se disfruta de verdad”, apunta Martín Rey, también jugador del equipo.

La formación es parte esencial de su filosofía. Desde la escuela de rugby hasta el plantel sénior, el club busca que los chavales se acerquen al balón ovalado cuanto antes. “Si empiezas de pequeño pierdes el miedo al contacto y al suelo, y cuando llegas al equipo adulto ya tienes asimilada la técnica para jugar de manera segura”, explica Díaz.

"Que se nos vea más en el concejo"

Actualmente el All Rugby Llanera cuenta con una treintena de jugadores en plantilla sénior, aunque reconocen que la cifra ideal estaría más cerca de los 40. “El año pasado tuvimos opciones de ascender, pero nos faltaban medios económicos y efectivos suficientes para afrontar una liga superior. A nivel deportivo estábamos preparados, pero sin recursos es imposible competir en igualdad”, expresó Corominas.

El club compite esta temporada en categoría Regional, con el objetivo de seguir creciendo en lo deportivo sin descuidar su esencia social. “Queremos que se nos vea más en el concejo, que la gente de nuestra edad sepa que aquí hay un equipo sénior en el que puede jugar y colaborar”, recalcan.

Actividad gratuita

El vínculo con el entorno es otra de sus señas de identidad. Participan en actividades locales, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento y con la colaboración de empresas de la zona. Aun así, insisten en que el rugby en Asturias arrastra la misma dificultad que muchos deportes minoritarios; la falta de recursos. “Cualquier patrocinador que quiera colaborar es bienvenido. Aquí en Llanera hay un buen tejido empresarial y siempre estamos agradecidos con los que apuestan por el deporte”, destaca Sergio Corominas.

Más allá de los entrenamientos y la competición, el All Rugby Llanera quiere que la afición descubra el ambiente único del rugby. “Jugamos normalmente los sábados a las cuatro en La Morgal, y es gratis. Invitamos a todo el mundo a venir, ver un partido y quedarse al tercer tiempo, que es parte de la esencia del rugby. Al final, igual que disfrutamos nosotros desde dentro, queremos que también lo disfruten desde fuera”, subraya Díaz.