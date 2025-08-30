Arándanos al alcance de la mano en Pruvia: "La fruta fue buena, aunque no muy grande, pero de sabor excelente"

En Pruvia (Llanera), la cosecha de arándanos no termina cuando los trabajadores dejan los campos, sino que comienza una segunda etapa, abierta al público, en la que los vecinos y visitantes se convierten en recolectores por un día. La finca Blueberry Fields, gestionada por Susana Arias y Jorge Suárez, lleva desde 2015 apostando por este fruto que hace apenas una década era un gran desconocido en Asturias. Ahora, tras la temporada de recolección, invitan a quienes quieran acercarse a llenar sus tarrinas y vivir una experiencia distinta.

Arándanos al alcance de la mano en Pruvia

La iniciativa surgió de manera espontánea. "Al acabar la temporada ya no interesa seguir recogiendo llegado a un punto porque tienes una cantidad determinada de producción, y hay fruta que aún queda restante. Hace unos tres años, un amigo nos dijo ‘¿por qué no abres para la gente?’ Probamos y funcionó. Hoy se ha convertido en una tradición que cada año repite más gente", recuerda Suárez.

Las puertas de la finca se abren unos días a finales de agosto o principios de septiembre, según cómo se cierre la campaña. Este año ampliaron la experiencia con una jornada más, atendiendo a la demanda. "Siempre nos pedían abrir más días. Al final lo importante es que la gente lo disfruta, pasan una tarde distinta con los niños, en familia, y eso es lo que nos anima", señala Arias.

El funcionamiento es sencillo: el público recoge sus propios arándanos y los paga a dos euros la tarrina, y para quienes prefieren algo diferente, también pueden llevarse el zumo de arándano cien por cien natural, elaborado únicamente con fruta prensada y con casi un kilo de arándanos en cada botella, a 6,50 euros. "Hay gente que incluso congela parte de lo que recoge para tenerlo disponible meses después", añade Suárez.

La plantación, de dos hectáreas y media, ha sido testigo del crecimiento del arándano en Asturias, que pasó de ser un producto casi exótico a ocupar hueco en fruterías y mesas. "Hace diez años aquí nadie lo conocía. Ahora ya es una fruta más", señala Jorge Suárez. El camino no ha sido fácil. "Cada campaña es distinta. Un año aprieta la sequía, como ha sido el caso de este año, otro es la lluvia. No hay dos iguales. Tienes que mirar al cielo y aprender a adaptarte", expresan.

"Entretenido y diferente"

En esta última temporada, la falta de agua redujo el volumen, pero la calidad se mantuvo. "La fruta fue buena, aunque no muy grande, pero de sabor excelente", explica Arias, que reconoce que la rentabilidad es un desafío. "Para vivir solo de ello tendríamos que tener el doble de superficie o complementar con otras actividades. El campo requiere pasión, tener ese veneno dentro que te engancha", detalla Suárez.

Los visitantes que acudieron este pasado jueves a una de las jornadas de apertura al público, confirman el éxito de la propuesta. María Rosa Quinto, María Concepción Barbosa y Ana María Cabal entraron por primera vez a la finca después de ver un cartel en redes sociales. "Siempre veíamos la finca cuando salíamos a caminar y cuando vimos el cartel dijimos que teníamos que venir. Es muy entretenido y diferente: recoges, pruebas, disfrutas…Si te gustan los arándanos es una experiencia que no te puedes perder", aseguran.

Al final, más allá de la fruta o el zumo, lo que queda es la experiencia compartida. Pasear entre hileras de arbustos, probar los arándanos directamente de la planta, estar en familia, y llevarse a casa no solo fruta, sino también un recuerdo. Una forma de despedir el verano con sabor a campo y a cosecha, en una finca que convierte la recolección en un acontecimiento en Llanera.