"Juntos somos imparables": La Asociación de Vecinos de San Cucao, en Llanera, inicia su campaña de socios
El colectivo se marca el objetivo de "trabajar por el bienestar del pueblo"
Lucía Rodríguez
"Trabajar por el bienestar, la convivencia y la participación activa de los vecinos de San Cucao". Este es el objetivo que se ha marcado la nueva junta directiva de la parroquia de Llanera, que ha iniciado su campaña de captación de socios. Bajo el lema "Todas las piezas suman" y haciendo el símil de un puzzle, el colectivo ha publicado en sus redes sociales un llamamiento para que los residentes de la zona se unan a su proyecto.
El pasado mes de abril, el movimiento vecinal celebró una asamblea en la que quedó constituida la nueva directiva, encabezada por Rubén García. Socio de la asociación desde que se creó, decidió presentarse como candidato a la presidencia del colectivo porque "no quería que se perdiese, ya que considero que una agrupación de estas características para un pueblo es fundamental", explica.
Por eso, "desde la Asociación trabajamos para cuidar nuestro pueblo, defender lo que es de todos y mantener viva la unión que nos hace fuertes", apuntan desde la directiva. La idea es "fomentar un espíritu comunitario, defendiendo los intereses colectivos ante las instituciones y promoviendo iniciativas que mejoren la calidad de vida, el entorno rural y el patrimonio cultural del pueblo".
Aquellos interesados en formar parte de la asociación vecinal, pueden hacerlo a través de la página web del colectivo, escaneando un código QR habilitado para este fin o llamando al número de teléfono 621302484.
