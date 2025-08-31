Llanera, pasarela de belleza canina: medio centenar de ejemplares demuestran sus cualidades este fin de semana en el concejo

Peso, pelaje, dentadura, talla, fuerza, pisada, expresividad en la pista y angulación de las patas traseras y delanteras componen los parámetros por los que este fin de semana se mide la belleza canina en Llanera. El primer encuentro monográfico de perros de la raza pastor alemán ha sido todo un éxito de convocatoria en el recinto ferial de Ables, con medio centenar de canes participando en una muestra que, además de la belleza, valora el carácter y el comportamiento de los animales.

El juez Jorge González examina a «Chanel», la perra de Mikaela Lammberg.

Viti Fernández, presidente de la delegación asturiana del Club Español del Perro Pastor Alemán y organizador de la cita en Llanera, valora muy positivamente el resultado de este primer encuentro en el concejo, con la presencia de los jueces José Oves y Jorge González y participantes de toda Asturias, Cantabria, Galicia, Andalucía y Barcelona.

En la competición "se valoran todas las condiciones del perro, que se ajuste a los estándares de la raza. Es importante también que tengan carácter, y a veces es necesario cruzar perros de belleza con los de trabajo para dotarles de ese empuje, porque se trata de perros muy nobles", explica Fernández.

La clave de un perro de éxito reside en "cuidar mucho las montas y los machos y tener buen ojo", resume por su parte el criador cántabro Jesús García, que ayer acudió con tres perros al encuentro. Y además, "el entrenamiento es fundamental; un perro puede tener muy buena morfología, pero la preparación física es clave, no pueden estar en la perrera", apunta.

Una buena hembra puede llegar a costar "entre 6.000 y 8.000 euros", y muchas veces las montas no resultan bien. "Yo he ido a Francia y a Bélgica con una perra y volvió vacía", apunta García, quien lamenta "una caída general en la afición; las leyes de bienestar animal no están favoreciendo la crianza", afirma.

No obstante, siempre hay quien comienza en el mundillo, en el que "siempre vas a perder dinero; esto se hace por afición porque es casi un modo de vida". La finlandesa Mikaela Lammberg, por ejemplo, acudió con su perra "Chanel" desde Galicia, donde reside. Con la firme voluntad de seguir mejorando para hacer de ella una campeona.