Tecnología para todas las edades: estos son los nuevos cursos digitales ofertados en Llanera

El Ayuntamiento de Llanera pone en marcha, a través de la concejalía de Cultura, unos nuevos talleres tecnológicos que se impartirán los miércoles a partir de octubre en la Casa Municipal de Cultura de Lugo.

Las clases estarán divididas en grupos. Por un lado, los más pequeños podrán adquirir conocimientos en distintas áreas tecnológicas. Para ellos habrá cuatro ámbitos diferenciados. El primero de ellos es "Netiqueta para niños". Los menores aprenderán las normas de conducta y cortesía que regulan el comportamiento en Internet, aplicando la etiqueta del mundo real al ámbito digital. Su objetivo es fomentar una comunicación respetuosa y evitar conflictos, protegiendo la privacidad y promoviendo una convivencia cívica en la red. Las clases tendrán lugar los días 1, 8, 15 y 22 de octubre en una primera fase y el 29 de octubre, 5, 12 y 19 de noviembre en la segunda. "Aplicaciones de presentación para niños" será otra de las materias que se impartirán. Tendrá lugar los días 3, 10 y 17 de diciembre 2025 y 7, 14, 21 y 28 de enero de 2026.

A continuación se iniciarán las clases sobre "Diseño y Creatividad" el 4, 11, 18 y 25 de febrero de 2026 y los días 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2026; seguidos de "Introducción al mundo de la inteligencia artificial para niños" que se impartirán los lunes 30 de marzo, 6, 20 y 27 de abril de 2026 y los miércoles 8, 15, 22 y 29 de abril de 2026. Todas las clases tendrán lugar en horario de 17.05 a 18.05 horas.

Las personas adultas también podrán optar entre cuatro cursos diferentes. "Descubre los pódcast, los audiolibros y qué es una plataforma streaming" tendrá lugar los días 1, 8, 15 y 22 de octubre de 2025; mientras que "Aprender a crear contraseñas seguras" será el 29 de octubre, el 5, 12 y 19 de noviembre de 2025. En diciembre, los días 3, 10 y 17; se impartirán las clases sobre "Redacción de tus propios documentos" y los miércoles de enero de 2026, conocimientos sobre hojas de cálculo. Las clases para adultos tendrán lugar de 18.15 a 20.15 horas.

En ese mismo horario se impartirán también las clases dirigidas a personas mayores. Así, "Seguridad en Internet" será los días 4, 11, 18 y 25 de febrero de 2026; y "Aplicaciones de nota" el 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2026.

Por último, también habrá un apartado dedicado a la Inteligencia Artificial. Los lunes 30 de marzo, 6, 20 y 27 de abril de 2026 será el turno de adquirir más conocimientos sobre "App de chat GPT, beneficios y limitaciones"; mientras que los miércoles 8, 15, 22 y 29 de abril se impartirá el curso "Redacción de prompts y usos prácticos para IA y Chat GPT". El horario será de 18.15 a 20.15 horas.

Todos los interesados en algunos de estos cursos podrán realizar las inscripciones a través de la página web de Ruta Digital Asturias. Los que quieran ampliar información sobre las clases, pueden hacerlo llamando al 985773490 (extensión 203) o 985770007 (extensión 253).