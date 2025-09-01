Ables despide el verano con jira por el día del socio
La Asociación de Vecinos San Juan se juntó en el recinto ferial para degustar una paella en comunidad
Con las fiestas ya terminadas, la Asociación de Vecinos San Juan de Ables quiso poner este domingo el broche de oro a sus actividades estivales. Cuentos de personas se juntaron en el recinto ferial de Llanera en una gran jira para compartir mesa y mantel a mediodía y bien entrada la tarde.
Los socios y simpatizantes degustaron una paellada para la que este año se vendieron 370 vales, y tras disfrutar con la comida, pasaron a divertirse con los juegos de mesa y juegos populares.
Previamente habían festejado una misa solemne, para dar gracias y seguir organizando sus actividades durante muchos años, con cada vez más personas implicadas.
