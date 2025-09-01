Llanera es el concejo asturiano que genera más riqueza por persona: estas son las cifras que lo confirman

Llanera es el concejo que más riqueza genera por persona de Asturias. Este es uno de los datos que se desprenden del último estudio económico de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) y que ha sido celebrado por la alcaldesa, Eva María Pérez (PSOE). "Llanera se ha convertido en un referente del dinamismo económico asturiano y en un pilar esencial del área central, responsable ya del 62% de la riqueza generada en toda la región".

La regidora detalla que en 2022 el municipio generó 928,4 millones de euros de valor añadido neto, lo que coloca a Llanera como "el cuarto municipio que más aporta en el área central, solo por detrás de Oviedo, Gijón y Siero". Además Pérez hace hincapié en los resultados desde el punto de vista de la población. "Es aún más revelador que, con apenas 14.000 habitantes, somos el concejo que más riqueza genera por persona en toda Asturias, alcanzando los 66.300 euros por habitante", indica.

Según el informe del Sadei, Llanera triplica los niveles de Gijón, con 20.200 euros y casi duplica los de Oviedo y Siero, con 28.200 y 23.400 euros, respectivamente. "A esto se suma un tejido empresarial de más de 950 compañías, el equivalente a una empresa por cada 15 vecinos, que consolida a Llanera como un auténtico epicentro industrial y empresarial de la región", apunta Pérez.

Además, la Alcaldesa estima que estos resultados económicos no son "fruto del azar, sino del esfuerzo conjunto de empresas, trabajadores y administración". En ese sentido, Pérez señala que la clave está en unas infraestructuras "de referencia" como el Parque Tecnológico o los polígonos industriales de Asipo y Silvota; en la ubicación estratégica "en el corazón geográfico y logístico de Asturias, con excelentes comunicaciones que atraen inversión y talento", y, por último, apunta a una economía diversificada, "que permite mantener el crecimiento incluso en contextos de incertidumbre".