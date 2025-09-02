Los ganaderos de Llanera agradecen la participación en el homenaje a los pioneros del concurso de ganado: "Orgullosos del mundo rural"
Los organizadores se disculpan "si alguno no fue convocado o pudo sentirse ausente", ya que "en cinco décadas de trayectoria es fácil cometer errores"
L. Rodríguez
El Recinto Ferial de Llanera acogió el pasado 10 de agosto la entrega de premios de las mejores reses Asturiana de los Valles participantes en su Concurso Exposición de Ganado, celebrado a lo largo del fin de semana. Como colofón, representantes de las familias fundadoras del certamen recibieron un homenaje, en esta 50.ª edición, como reconocimiento a toda una vida ganadera y a conseguir sacar adelante un evento de estas características, referente del concejo. Varios ganaderos de Llanera fueron los encargados de organizar el reconocimiento por el que se sienten "de corazón, agradecidos a todos los que hicieron posible que aquella jornada se convirtiera en un día tan especial".
Los organizadores han remitido un comunicado a través del cual piden "disculpas a quienes no fueron convocados o pudieron sentirse ausentes. En ningún caso fue nuestra intención dejar a nadie al margen. Al contrario: nuestro deseo fue y sigue siendo reconocer a todos aquellos que, con su trabajo y su empeño, hicieron posible llegar hasta aquí". Después de cinco décadas de trayectoria, "es fácil cometer errores u omisiones", admiten.
El homenaje fue promovido y organizado "con la única intención de reconocer el esfuerzo y la visión de quienes hace cincuenta años pusieron en marcha una feria que hoy forma parte de nuestra historia, de nuestra economía rural y de nuestra vida en comunidad". Agradecen al Ayuntamiento de Llanera su colaboración "facilitando los medios que solicitamos, apoyo que valoramos".
Asimismo, agradecieron la presencia de todos los ganaderos que estuvieron presentes y a quienes quisieron acompañarles aquel día. "Sentimos el calor y el cariño de vecinos, familiares y amigos, que con su presencia nos recordaron que estas ferias y concursos son mucho más que encuentros ganaderos. Son también espacios para convivir, para recordar, y para demostrar el orgullo de pertenecer al mundo rural", aseguran.
De esta manera, "renovamos nuestro compromiso con la continuidad de las ferias y concursos ganaderos en Llanera. Creemos que representan un patrimonio vivo que debemos mantener, cuidar y transmitir a las generaciones futuras, porque forman parte de nuestra identidad como concejo y como comunidad", concluyen los ganaderos.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Un grupo de jóvenes impulsa una nueva asociación de festejos para recuperar las Fiestas del Cruce en Posada de Llanera
- Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- «Cova», la vaca estrella en la subasta de ganado de élite de Llanera: este es el precio que alcanzó en la puja
- Arándanos al alcance de la mano en Pruvia: 'La fruta fue buena, aunque no muy grande, pero de sabor excelente
- Gerardo Sanz, tras dimitir como alcalde de Llanera: 'Hay que saber irse a tiempo, nunca seré un rehén de la política
- Silverio Argüelles: 'La herencia que deja Gerardo Sanz es preocupante e hipoteca el futuro de Llanera