La esperada obra de la carretera de Arlós culmina con la nueva señalización

Las obras de mejora de la carretera de Arlós, en Llanera, entran en su recta final con los trabajos para la instalación y el pintado de la señalización horizontal. La actuación, muy demandada por los vecinos de la zona, fue adjudicada por el Principado el mes de noviembre de 2024 con el objetivo fundamental de mejorar de las condiciones de seguridad de la vía.

En líneas generales, los trabajos han consistido en la limpieza integral de la calzada, taludes y sistemas de drenaje, además de la rehabilitación del firme con una nueva capa de rodadura, la mejora del drenaje longitudinal con la construcción de cunetas de bordillo en los tramos que lo requirieron, la construcción de un muro de contención en el punto kilométrico 4,4 para proporcionar estabilidad a la vía y la actualización de la señalización horizontal y vertical, labores que se están ejecutando en estos momentos para dar por culminada la intervención junto a la colocación de nuevos sistemas de contención y barreras de seguridad.

En total, el gobierno regional ha invertido 1,12 millones de euros en una actuación que ha sido muy demandada tanto por los usuarios como por el Ayuntamiento.