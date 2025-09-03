Llanera comienza los trámites para lograr que Exconxuraos sean declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional
Conseguir el reconocimiento "supondría un paso más en su proyección", destaca el concejal José Antonio González
Llanera pone en marcha los trámites para que la fiesta de Exconxuraos, que se celebra cada primer fin de semana de julio, sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Iniciar el trabajo para lograr esta distinción ha sido la primera medida adoptada por el nuevo concejal de Festejos, José Antonio González Sánchez, que ha hecho llegar a la viceconsejería de Turismo del Principado la voluntad del Ayuntamiento de impulsar este reconocimiento.
La celebración atrae cada año a miles de personas en el ferial de Llanera, donde se disfruta de mercados medievales, torneos, exhibiciones y talleres además de las recreaciones históricas del episodio que rememora esta fiesta: el perdón papal otorgado a los vecinos de Llanera en el siglo XV tras la rebelión que tuvo que ver con la negativa a asumir impuestos que consideraban abusivos.
"El reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional supondría un paso más en la proyección de Los Exconxuraos, dando visibilidad a nivel estatal a un evento que ya es un referente regional, y consolidando a Llanera como un destino atractivo tanto para el turismo cultural como para el gastronómico y de ocio. La obtención de esta distinción tendría también un impacto muy positivo para el municipio, al reforzar la imagen de Llanera como un lugar con un patrimonio festivo y cultural singular, capaz de atraer visitantes y dinamizar la hostelería, el comercio y la economía local", destaca el gobierno local.
El concejal de Festejos destacó que “los Exconxuraos son mucho más que una fiesta" pues "representan la historia, la identidad y el orgullo de Llanera" y su "declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional es un objetivo justo y necesario, que nos permitirá situar aún más alto a nuestro municipio en el mapa cultural y festivo de España”.
