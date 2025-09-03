Semana literaria en Lugo de Llanera, que acoge dos presentaciones de libros
Manel Menéndez e Iris Fernández hablarán sobre sus libros en la Casa de Cultura
Lucía Rodríguez
Semana de presentaciones en la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera. Este jueves, Manel Menéndez hablará de su nuevo libro, "Tumbas en la Costa". Durante el acto, abordará temas como el concepto de frontera y su significado en la construcción de identidades, abordando también figuras como las de Antonio Machado, Arístide Maillol, Walter Benjamin y Pere Calders.
El viernes, 5 de septiembre, será el turno de la escritora local Iris Fernández, que debuta con su novela fantástica "Al filo del agua". La joven, de 20 años y estudiante de Criminología, cuenta la historia de Roxy Spider, una adolescente de dieciséis años que ha perdido a sus padres y es cuidada por Arco, una elfa guerrera. El día de su 16 cumpleaños descubre que es descendiente de un linaje de magos legendario y tendrá que decidir si acepta el destino que la llama o si lo enfrentará a su manera.
Ambas presentaciones tendrán lugar en el salón de actos de las instalaciones municipales a las siete de la tarde.
