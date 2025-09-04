Desbloqueada la Variante de Posada, en Llanera: el Principado licitará en 2026 la obra, que supondrá una inversión de 20 millones

El Principado de Asturias desbloquea la construcción de la Variante de Posada, en Llanera. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, anunció este jueves que la obra será licitada el próximo 2026 para dar comienzo a su ejecución al inicio de la próxima legislatura. Los trabajos están dotados con más de 20 millones de euros.

“Hay un proyecto que asumimos como propio que es la Variante de Posada. La planificación, una vez que hemos finalizado todo el trabajo de los proyectos técnicos, es que avancemos ya en las expropiaciones y el próximo año iniciemos la licitación. Es un proyecto que va a ir al inicio de la siguiente legislatura siendo un proyecto muy estructural y muy importante que vamos a sacar adelante”, especificó Calvo en la entrega de la obra de reparación de la carretera de Arlós, que ha tenido un coste de 1,4 millones de euros.

El Consejero también aludió a la Variante de Cayés. En cuanto a esta importante infraestructura para derivar el tráfico pesado de la parroquia de Llanera, Calvo detalló que se trata de un proyecto “más complejo”, ya que actuará sobre una vía de titularidad municipal. “Las opciones de hacer una Variante en Cayés tienen cierta complejidad, hemos estado trabahando a ver si a través de Cooperación Local podíamos hacer actuaciones para establecer alternativas en las vías municipales”.

Asimismo, confirmó que no hay una solución “inmediata” para la Variante de Cayés pero sí “algunas alternativas planteadas para mejorar la calidad del día a día” en esta parroquia del concejo de Llanera, afectada por el paso diario de camiones de carga.

En cuanto a la entrega de la obra de reparación de la carretera de Arlós (LL-2), la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, celebró el final de la rehabilitación de este vial que era, además de una reivindicación del Ayuntamiento, una demanda vecinal de hace muchos años. “Es un día importante porque es una obra muy demandada desde hace varios años y da la casualidad que cuando salimos antes del Ayuntamiento estaban dos vecinos solicitando una cita y nos dijeron que habían venido por la carretera nueva. Están todos los vecinos encantados”, afirmó.

Por su parte, Calvo hizo hincapié en la mejora realizada en esta carretera local: “Pasamos de una carretera que estaba muy deteriorada y tiene un gran uso en el día a día a tener una carretera con las mejores prestaciones”.

Al acto acudió también el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García, representantes de la empresa adjudicataria y los concejales de Llanera Monserrat Alonso, José Antonio González Sánchez y Nicolás Fernández.