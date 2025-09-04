Gerardo Sanz e Iván Pérez entregan sus actas de concejales en el pleno municipal de Llanera

Ya es oficial. El exalcalde de Llanera, Gerardo Sanz, y el exconcejal de Cultura Turismo y Festejos, Iván Pérez, hicieron efectivas sus renuncias entregando sus actas en el pleno municipal celebrado este jueves en el Ayuntamiento, presidido por la actual alcaldesa del concejo, Eva María Pérez. Por el momento, y de manera provisional, dos de las competencias que llevaba Iván Pérez han sido asumidas por Montse Alonso (Cultura) y José Antonio González (Festejos). Una vez realizada la toma de razón de las renuncias, ambos concejales abandonaron el salón de plenos.

Las dos personas que entrarían por lista como concejales son Beatriz Rincón y José Ramón Fanjul. En caso de que no aceptaran las concejalías, les siguen Loreto Suárez, David del Pozo y Elena Presa. Con todos ellos se estaría ya en conversaciones para tratar de dilucidar quiénes serán concejales y con qué atribuciones y, según el protocolo habitual en estos casos, tomarían posesión en el próximo pleno.

Por otro lado, uno de los puntos del orden del día fue la moción presentada por el grupo municipal del Partido Popular para la construcción de un nuevo centro de salud en Arlós que fue aprobada por unanimidad. Los populares alegaron que "el actual consultorio no cumple con las exigencias sanitarias en materia de instalaciones ni de prestación de servicios para los vecinos", por lo que solicitaron que se instara a la consejería a "tomar las acciones necesarias para dotar a la parroquia de un equipamiento acorde a sus necesidades". En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio González, aseguró que "ya se le ha trasladado tanto a la consejera, Concepción Saavedra, como a la gerente del Área Sanitaria IV, Beatriz López, de la realidad existente".

Extensión del reconocimiento a los ganaderos

La pasada semana, los ganaderos organizadores del acto de homenaje a los pioneros del Mercado de Ganados de Llanera, celebrado a finales de agosto en el Recinto Ferial de Llanera, enviaban un comunicado pidiendo disculpas "si alguno no fue convocado o pudo sentirse ausente", ya que "en cinco décadas de trayectoria es fácil cometer errores". En este sentido, tanto el PP como Vox solicitaron que, de cara a la próxima edición, "se tuviera en cuenta a aquellos que han manifestado su malestar haciendo el reconocimiento extensible a todos aquellos que no habían estado presentes en la 50.ª edición". Los populares propusieron, además, "la instalación de un monolito o placa en conmemoración de aquellos que lucharon por el espíritu ganadero de Llanera desde sus inicios".

José Antonio González explicó también, a preguntas de la concejala del PP, Nuria Niño, que "el estudio preliminar para realizar los pliegos de la licitación de la concesión de gestión del complejo deportivo Santi Cazorla, en Lugo de Llanera, ya había finalizado". El Ayuntamiento contrató el servicio de consultoría para la redacción de prescripciones técnicas a una empresa especializada, que le acompañará en todos los trámites, que tuvo un coste de 11.400 euros que ya estaba previamente contemplado en el presupuesto municipal. Asimismo, manifestó que confía en que "para el próximo año podamos contar ya con una nueva adjudicataria con un plan de mejoras, tanto de instalaciones como de servicios, para el equipamiento".