Luz verde a la modificación del planeamiento de Llanera que permitirá impulsar el polígono de Pando

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) ha aprobado de manera definitiva la modificación puntual de las normas subsidiarias de Llanera que permitirá impulsar el futuro polígono industrial de Pando. Los cambios autorizados en el planeamiento liberan terrenos que durante años han estado fuera de la capacidad de ordenación del municipio al entender el Principado que eran de interés regional por su localización en el área central. Han formado parte de lo que se denominó Área ZAL (Zona de Actividades Logísticas) y hasta ahora habían estado bajo gestión autonómica.

Según las normas subsidiarias de Llanera, este ámbito cuenta con una extensión de 355.079 metros cuadrados, si bien la modificación ahora autorizada eleva la cantidad hasta los 362.157,79. El objetivo de estos cambios tiene un doble objetivo. Por un lado, "modificar la actual situación de indeterminación que supone la calificación como ‘Equipamiento’ cuando ya no existe la necesidad de una reserva regional de suelo para su desarrollo como actuación prioritaria". Por otro, "reconfigurar el ámbito, recalificando estos suelos como ‘Industrial’, entendiendo que es el uso propio del área tanto por su situación como por sus condiciones, para responder a la demanda de espacios para implantación de actividades logísticas".

Acuerdos plenarios

El ya exalcalde de Llanera, Gerardo Sanz, denunció en varias ocasiones el "secuestro" de estos terrenos por parte de la Administración autonómica, impidiendo así, aseguraba, que el concejo pudiera decidir sobre su desarrollo para impulsar nuevas áreas industriales y de este modo acoger nuevas empresas. En la reivindicación contó con el apoyo de la Corporación y, en esta línea, hubo además acuerdos plenarios para reclamar que este y otros ámbitos volviese a pasar a manos del concejo.

De momento, con esta modificación de las normas, se libera el espacio necesario para impulsar el polígono de Pando, si bien aún hay otras grandes bolsas de suelo en Llanera que continúan bajo control autonómico. Quedan "bloqueados" todavía un total de 1.449.663 metros cuadrados, los que suman dos zonas destinadas a "Equipamiento" a ambos lados de La Morgal –una de 805.341 metros cuadrados y otra de 515.987 metros cuadrados– y una tercera para actividades comerciales, de 128.335 metros cuadrados, bordeando la localidad de Lugo de Llanera por el sur.

Múltiples propietarios

En lo que respecta a este área de Pando ahora liberada, la propiedad no es pública en toda su extensión, por lo que está por ver bajo qué fórmula o acuerdo entre propietarios se desarrollará el proyecto para impulsar el nuevo polígono. El documento de modificación de las normas subsidiarias de Llanera describe el ámbito como integrado por 119 parcelas catastrales independientes, a las que se suman los suelos expropiados, ahora de dominio público, de la autovía AS-II.

Según los datos que figuran en el expediente de la modificación, el del 57 por ciento de los suelos del ámbito son propiedad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y aproximadamente otro 28 por ciento del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Según los mismos datos catastrales, hay otros once grupos de propietarios (alguna parcela es de varios propietarios) que se reparten entre ellos aproximadamente 15 por ciento del suelo restante.

La CUOTA acordó en 2021 iniciar este proceso con el permiso para tramitar una modificación de las normas subsidiarias de Llanera y tras varios años ahora se completa este proceso con la aprobación definitiva de los cambios.