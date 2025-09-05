Deporte, comidas populares y noches de diversión: así serán las fiestas de Soto de Llanera

La urbanización Soto de Llanera celebra sus fiestas con un amplio programa que comienza este viernes con deporte y una divertida fiesta con temática de las décadas de los 80 y 90 del siglo XX. Además, desde este sábado y hasta el lunes, día 8, habrá un mercadillo solidario organizado por el Rotary Club de Oviedo.

La iniciativa se ubicará en el área comercial de la urbanización con apertura desde las 13.00 horas. Según explica la entidad, el evento tiene como objetivo recaudar fondos para proyectos sociales que el club desarrolla en Asturias y en otros lugares del mundo.

A través de la venta de artículos donados, los asistentes podrán colaborar de manera directa con iniciativas que apoyan la educación, la salud, la infancia y la integración social. Por ello, el Rotary Club de Oviedo invita a vecinos y visitantes a participar "activamente en esta causa solidaria y, al mismo tiempo, disfrutar del ambiente festivo de Soto de Llanera".

Al margen del mercadillo solidario, la urbanización llanerense tiene previsto un nutrido programa de actividades para este fin de semana de festejos. Este sábado comenzarán con competiciones deportivas, juegos de mesa, paintball, una ruta cicloturista, un concurso infantil de tartas y una corderada, también habrá juegos infantiles, fiesta de disfraces y música con la actuación de "Los Cuádriceps" a las 23.30 horas y un DJ.

El domingo, día 7, la mañana comienza con deporte para seguir con una paella popular con concurso al mejor arroz. Atracciones infantiles y un certamen de aviones de papel en vuelo amenizarán la tarde hasta la medianoche, cuando habrá fuegos artificiales. La animación de la noche será con Charly Téibol y DJ hasta las cuatro de la madrugada.

El lunes, día de Asturias, cerrarán los festejos con más actividades para niños y jóvenes y el reparto del bollo desde las 11.45 horas. Al mediodía habrá misa campestre seguida de una sesión vermú. Por la tarde habrá fiesta de la espuma y será la entrega de trofeos de los torneos disputados durante estos días.