El Festival "Titere-Lla" se hace internacional con la actuación de una compañía cubana: "Es un privilegio que nos acompañen"

El Festival "Titere-Lla" de Llanera se internacionaliza en su sexta edición con la participación de la compañía cubana Teatro La Proa. La cita, que tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre, es una de las fechas señaladas en el calendario cultural del concejo y este año también contará con un estreno, la obra "Animales de papel", de Kamante Teatro. Otra de las curiosidades de la programación es que una de las representaciones será íntegramente en verso.

"Teatro La Proa está de gira por España y es un privilegio que nos acompañen. Además, van a dar un taller", comentó Maikel Valdés, integrante del grupo local de teatro "Los Pintores" que colabora en la organización junto a la concejalía de Cultura. A la presentación del programa asistió la actual edil del área, Montse Alonso, y la alcaldesa, Eva María Pérez, quien ha sido la encargada de este evento en los últimos años en su etapa como concejala.

"Eva fue la que impulsó el festival y la que ha estado apoyándolo todo este tiempo", valoró Valdés, quien dirige "Los Pintores" junto a su esposa, Teresa Denisse. La regidora también tuvo palabras para la pareja de actores, destacando su compromiso al colaborar con el Ayuntamiento para la buena marcha de "Titere-Lla".

El festival dará comienzo el día 12 con el estreno de "Animales de papel" de Kamante Teatro a las cinco de la tarde en el centro sociocultural de Soto de Llanera. Ese mismo día habrá pasacalles de títeres gigantes en el parque Cuno Corquera de Posada desde las 19.30 horas y en el parque Ovidio Libardón de Lugo desde las 20.30 horas.

El sábado 13 "Los Pintores" abrirán la jornada a las 13.00 horas con un espectáculo en el exterior de la Casa de Cultura de Lugo. También en esta localidad, Adrián Conde llega con "Petite Caravane", que se representará de 16.00 a 19.00 horas. Después será el turno de Proyecto Caravana y "Versos en tu ventana", cuyo texto está escrito en verso.

"Titere-Lla" concluye el domingo 14 de septiembre con la actuación de Teatro La Proa, que llevará a escena "Érase una vez un pato", a las 13.00 horas, en la Casa de Cultura de Lugo. Después, los miembros de esta prestigiosa agrupación teatral darán un taller para niños a partir de seis años. El festival lo cierra el grupo gallego "Tanxarina" con la obra "Titiricircus" a las 18.30 horas en la Casa de Cultura de Lugo.