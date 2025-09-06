Corderada a la estaca de Pablo Colás en Soto: así fue la cita en torno a la mesa en la urbanización de Soto de Llanera
La localidad celebra estos días sus fiestas, que se prolongan hasta el próximo lunes
Lucía Rodríguez
Medio centenar de residentes en la urbanización de Llanera disfrutaron de un domingo en compañía de amigos y familiares que incluía la celebración, enmarcada en los festejos, de una corderada. Los encargados de asar las cuatro piezas para los comensales fueron Fidel Fernández y José Manuel Díaz, de Asados a Domicilio Pablo Colás de Llampaxuga, en Oviedo. "Además de los corderos, también tenemos costillares y criollos", señalaron. Los asadores faenaron durante seis horas un cordero jugoso y crujiente, cuyo secreto es "hacerlo con mucho amor y paciencia", apuntó Díaz.
El reparto comenzó a las tres de la tarde y muchos fueron los que optaron por llevarse su ración para degustarla en casa. Y es que, aunque el buen tiempo acompañaba, las altas temperaturas "animan más a comerlo en casa", señalaron algunos de los que aguardaban la cola esperando su turno.
Las celebraciones continúan mañana domingo con competiciones deportivas y de juegos de mesa. Además, el colegio Los Robles acogerá, a las 11.00 horas, el tradicional partido de fútbol de solteros contra casados. A las 14.00 dará comienzo la gran paella popular, a la que seguirá el 31 concurso de paellas en la carpa. También habrá concurso de lanzamiento de aviones de papel, atracciones infantiles y una descarga de fuegos artificiales a media noche.
Las fiestas finalizan este lunes, Día de Asturias, con el reparto del bollo junto al hórreo a las 11.45 horas y la misa campestre.
