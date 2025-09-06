Corderada a la estaca de Pablo Colás en Soto: así fue la cita en torno a la mesa en la urbanización de Soto de Llanera

Medio centenar de residentes en la urbanización de Llanera disfrutaron de un domingo en compañía de amigos y familiares que incluía la celebración, enmarcada en los festejos, de una corderada. Los encargados de asar las cuatro piezas para los comensales fueron Fidel Fernández y José Manuel Díaz, de Asados a Domicilio Pablo Colás de Llampaxuga, en Oviedo. "Además de los corderos, también tenemos costillares y criollos", señalaron. Los asadores faenaron durante seis horas un cordero jugoso y crujiente, cuyo secreto es "hacerlo con mucho amor y paciencia", apuntó Díaz.

El reparto comenzó a las tres de la tarde y muchos fueron los que optaron por llevarse su ración para degustarla en casa. Y es que, aunque el buen tiempo acompañaba, las altas temperaturas "animan más a comerlo en casa", señalaron algunos de los que aguardaban la cola esperando su turno.

Las celebraciones continúan mañana domingo con competiciones deportivas y de juegos de mesa. Además, el colegio Los Robles acogerá, a las 11.00 horas, el tradicional partido de fútbol de solteros contra casados. A las 14.00 dará comienzo la gran paella popular, a la que seguirá el 31 concurso de paellas en la carpa. También habrá concurso de lanzamiento de aviones de papel, atracciones infantiles y una descarga de fuegos artificiales a media noche.

Las fiestas finalizan este lunes, Día de Asturias, con el reparto del bollo junto al hórreo a las 11.45 horas y la misa campestre.