Elsa Limeres, nueva profesora de Piano y Lenguaje Musical de la Escuela de Música de Llanera, que culmina la estabilización de docentes

La Escuela Municipal de Música de Llanera (EMM) comienza el curso con la incorporación de Elsa Limeres como nueva profesora de Piano y Lenguaje Musical. De este modo el Ayuntamiento de Llanera culmina el proceso de estabilización de la plantilla docente en un centro que es una referencia en materia de formación artística y también en lo que respecta a participación cultural en el concejo.

Cientos de niños y niñas pasan cada año por sus aulas, además de jóvenes y adultos inscritos en sus distintas especialidades instrumentales que también reciben clases de Lenguaje Musical e iniciación. "El trabajo no se limita al ámbito académico: los conciertos y audiciones del alumnado, abiertos al público, se han convertido en actividades habituales y muy bien acogidas dentro de la vida cultural de Llanera", destaca el gobierno local.

“Con la incorporación de Elsa Limeres y la estabilización de la plantilla, garantizamos que la Escuela Municipal de Música siga creciendo con solidez y calidad. La música no solo forma, también une a las personas, genera igualdad de oportunidades y fortalece nuestra comunidad. La escuela es un motor cultural para Llanera y esta medida supone un impulso muy importante para las familias, el alumnado y todo el concejo”, señaló la alcaldesa, Eva María Pérez.

Elsa Limeres cuenta con una sólida formación musical y una trayectoria vinculada a la docencia en diferentes centros y proyectos en Asturias. Su experiencia en piano y lenguaje musical, así como su participación en actividades de coordinación pedagógica, refuerzan la calidad de la oferta educativa de la Escuela Municipal de Música.

Su incorporación "permitirá enriquecer la enseñanza instrumental y consolidar la formación de base en Lenguaje Musical, pieza esencial para el desarrollo de todo el alumnado". Además, "se suma a un equipo de docentes comprometidos que han convertido la escuela en una referencia local y regional".