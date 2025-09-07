"Le dimos un cambio espectacular a Llanera en estos años; ahora hay un equipo que sigue adelante con Eva Pérez, que es una trabajadora nata"

Gerardo Sanz Pérez, exalcalde de Llanera, anunció en agosto su dimisión como regidor tras diez años en el cargo. En esta entrevista hace balance de esta década al frente del Ayuntamiento y explicita los motivos de su marcha. Se va con proyectos encarrilados como el Plan General de Ordenación o el futuro polígono de Pando, en un momento de gran empuje económico del concejo, tras haber consolidado a la plantilla municipal y situado al concejo como un referente en políticas sociales o en la apuesta por la educación, el empleo o el campo.

-¿Se siente aliviado tras dar este paso atrás en la política?

-Estoy bien, tranquilo. Hay vida después de la política. Ahora tengo tiempo para ordenar cosas que tenía un poco desordenadas en mi vida. Han sido 10 años como alcalde, trabajando por Llanera. Cuando eres alcalde son 24 horas al día.

-¿Se va contento con el trabajo realizado en esta década?

-Me voy contento en el sentido de que hice todo lo que he podido por mi concejo, ese ha sido mi afán: he trabajado pensando en que todo fuera lo mejor posible para el municipio. Le hemos dado un cambio espectacular a Llanera en estos diez años. Queda un equipo que sigue adelante. El camino está hoy bastante asfaltado, no como lo cogí yo cuando llegué a la Alcaldía en 2015.

-¿A qué se refiere?

-De cuatro millones y medio de deuda que había, pasamos a deuda cero. Ahora hay siete millones y medio de de remanente. Aún así, se hizo un esfuerzo de inversión grande y algunos años estuvimos entre los primeros ayuntamientos en inversión pública. Si comparamos el IPC de 2015 con el 2025 subió casi un 27 por ciento: subió por tanto también la carga para la gestión del ayuntamiento en todo, pero no se tradujo hasta hoy en ninguna subida de impuestos para los vecinos. Hubo una gestión racional .

-El concejo es uno de los más pujantes de Asturias, con un crecimiento exponencial del empleo.

-En 2015 había un 20 por ciento de paro y ahora está en el 8 por ciento. No se llegaba a 20.000 afiliados a la Seguridad Social y ha habido un incremento espectacular de cotizantes, de más de 5.000 en los últimos diez años, que nos posiciona como el tercer municipio de Asturias. Somos el cuarto que más riqueza genera por persona, 66.300 euros por habitante, cifra que triplica los niveles de Gijón y está muy por encima de la de Oviedo y Siero... Cuando algunos hablan de lo que se deja, de herencias, conviene recordar estos datos y otros, como el buen estado financiero actual del Ayuntamiento. Lo que sí era un desastre es lo que encontramos nosotros al llegar.

-Haga un breve balance de estos diez años en la Alcaldía.

-Si ha de ser breve diré que nos preocupamos de darle un cambio a Llanera, pasamos del blanco y negro al color. Los socialistas entendemos el color como el apoyo a la educación, a los servicios sociales, al empleo. En colegios públicos e institutos, en temas de educación, el cambio es abismal. Invertimos más de dos millones de euros en los arreglos de los tres colegios, las pistas polideportivas, tema del sistema eléctrico... Con unos planes de mantenimiento anuales importantes. Y ahí vimos lo más importante, la cuestión del futuro de Llanera, que tengan nuestros niños y niñas los mejores espacios para estudiar. Aunque algunas cosas no eran competencia municipal, pero según vas gobernando vas aprendiendo.

-¿A qué se refiere?

-Aprendimos que no íbamos a echar tiempo en pelear con el Principado para la reparación de los colegios, que si podíamos, lo íbamos a hacer nosotros. Dejamos de mirar de quién era la competencia y cubrimos las pistas, hicimos todo el cambio de electricidad, led, aparcamientos en los colegios, mantenimientos e inversiones sin mirar si era nuestra competencia o no. Porque lo que queríamos era que los niños y niñas de Llanera tuviesen lo mejor. Ahí está también la escuela infantil de Lugo, otro hito importante... En educación se hizo mucho y hay mucho que destacar.

-Hágalo.

-No es solo el estado de las infraestructuras educativas, es todo el conjunto. Llanera tiene un programa de conciliación que no lo tiene ningún municipio, ni en Asturias ni posiblemente en España. Cada día que no es lectivo hay a disposición de los padres y madres de las familias de Llanera un programa de conciliación para que los niños estén atendidos y haciendo actividades, aprendiendo y con otros niños. Y hay cosas que igual parecen comunes pero no lo son tanto, como cuando nos empeñamos en que los menús de la escuela infantil fuesen ecológicos. Todo lo relacionado con la educación ha sido siempre marca de nuestros equipos de gobierno en el Ayuntamiento de Llanera.

-Usted destaca también otros hitos en políticas sociales.

-En el tema de servicios sociales, igual. La subida de toda la inversión relacionada con ayuda a domicilio, con ayudas de emergencia y demás fue de más del cien por ciento con respecto a lo que se venía invirtiendo en el 2015 cuando llegamos al gobierno de Llanera. Y creo que eso fue también algo importante. En empleo, lo mismo. Se venía de no invertir nada en Llanera y se pasó a estar gestionando en los últimos años casi millón y medio de euros en planes de empleo, en escuelas-taller, en programas formativos, que además están dando trabajo a más de 60 o 70 personas en el Ayuntamiento. También ahí se hizo un esfuerzo porque para gestionar todo eso lleva su tiempo y tiene su complejidad. El plan de empleo municipal fue siempre una seña nuestra. Aunque ahora parece que saca pecho por ahí IU con empleo... Siempre fue una seña nuestra de gobierno. El tema de ayudas, igual.

-Llanera implantó algunas novedosas como las que tienen que ver con el transporte de los universitarios del concejo.

-En general, en estos años de gobierno se multiplicó por dos o por tres toda la apuesta en temas de subvenciones, capítulo 4 del presupuesto, desde el 2015 hasta ahora. Y hay una lista bastante extensa de nuevas subvenciones, de nuevas ayudas que ha incorporado este Gobierno. Recuerdo aquellas que ya quisimos impulsar desde la oposición, allá por el 2013, la ayuda al estudio y la ayuda al comedor. El Gobierno del PP de Llanera decía que no se podían hacer, que no eran legales. Y bueno, pues se han ampliado considerablemente. Hay ayudas al alquiler, ayudas al transporte universitario, ayudas a la conciliación, ayudas a las AMPAS, ayudas a emprendedores, ayudas a ganaderos, a deportistas, ayudas de todo tipo, que además tienen esa programación anual y que sirve para echar una mano a colectivos, por un lado, y a personas particulares, por otro.

-El ámbito rural ha sido especial para usted.

-La inversión en caminos, saneamiento, que recuperamos la inversión que se llevaba muchos años sin hacer... La zona rural está para ver. Pocas zonas rurales hay como la nuestra en cuanto a reparación de caminos, en cuanto a desbroces.... Pasábamos de que en el 2015 se desbrozaba el mismo camino una vez cada año y medio a que ahora se desbroza el mismo camino dos veces al año. El ámbito rural para nosotros fue importante. Las políticas socialistas ayudan a los que más lo necesitan y creo que en el ámbito rural era importante echar una mano. Por esa población también algo más envejecida que tenemos en la zona rural, si bien en Llanera no es un asunto tan acuciante como en otros municipios.

-Se despidió de la política entre ganaderos, el pasado 10 de agosto, tras la clausura del Certamen de Ganado Vacuno.

-El ámbito de la ganadería también es marca de nuestros gobiernos. Había disfrutado de la ganadería de casa con mi abuelo, trabajado con los animales, en el molín... Pero llevaba ya muchos años fuera del sector cuando lo cogí. Y descubrí un sector impresionante, con gente con una calidad personal muy importante, de los que aprendí mucho, de los que me siento muy agradecido, por lo aprendido y por el recibimiento y el apoyo que siempre me dieron.

-En su última intervención pública, en ese certamen, cargó contra la política del Gobierno asturiano en el medio rural.

-Es algo que hubiera dicho igual, no tiene que ver con que después anunciara que dejaba la Alcaldía. Que no hubiese ido nadie del Principado al certamen me parece una falta de respeto al concurso, que cumplía 50 años, a los ganaderos de Llanera y de toda Asturias. Ni a la inauguración, ni a los premios, ni a la clausura... Si ese día yo no tuviera pensado anunciar que lo dejaba, iba a decirlo igual.

-Cuando anunció su marcha dijo que los motivos "podían ser muchos o ninguno".

-Siempre dije que ocho años era suficiente. La pandemia paralizó proyectos y seguí un poco más. Pero ya en el anterior mandato trasladé que había que dejar paso. Ya había dado el relevo en la secretaría general del PSOE de Llanera. Para salir de la Alcaldía había que dejar cerradas el mayor número de cosas. Nunca las terminas todas, porque en política municipal cuando acabas una se abre otra y otra... Es complicado, pero creo que diez años es un momento bueno para cerrar etapa. Los liderazgos tienen que ser intensos y el mayor enemigo de la intensidad es el tiempo.

-¿Qué pesó más a la hora de tomar la decisión de irse?

-Lo fundamental ya lo he dicho: que ocho o diez años es suficiente y que tenía que ir ordenando mi casa. Es decir, después de la política hay que tener una profesión, un empleo al que ir, porque cumplo 50 años en septiembre y tengo que tener este aspecto laboral un poco controlado. Si no sería un rehén de la política y nunca he querido serlo. Yo venía de la empresa privada, en 2015 vine a la Alcaldía, y tengo que volver a la empresa privada donde me incorporé hace ya un año y pico.

-¿No influyó su relación con su partido y con el Gobierno regional?

-No solo he sido crítico con este gobierno. También lo fui con el de Javier Fernández, cuando pedí la dimisión del que era consejero de Educación, Genaro Alonso. No me costó nada pedirla, llevábamos muchos años detrás de la reparación del gimnasio del colegio de Lugo y no salía... Crítico si hay motivos, siempre, lo que pasa que igual a unos les duele más que a otros. Pero los motivos son los que dije, hay que tener el tema profesional y personal solucionado para no ser rehén de la política. Y diez años son bastantes, hay que ir evolucionando. Conste que tengo una buena relación con Genaro Alonso. Hay amistad y coordialidad, compartiendo momentos muy gratos como fue coincidir en el acto de entrega a Javier Fernández de la medalla de Oro de Galicia en 2019.

-A lo largo de estos años se ha quejado de la falta de compromiso del Principado con Llanera.

-A ver, eso hace mella, cansa... Creo que eso es una enfermedad crónica que tenemos en Llanera con el Gobierno regional. Sobre todo en los últimos años. Proyectos que habían quedado bastante avanzados en 2019, a partir de entonces no se llevó nada a cabo, y eso fue radical. Y bueno, no pintamos nada para el Gobierno regional. Es importante la centralidad que tiene Llanera, el impulso económico y lo que aporta a Asturias. Hay datos económicos que nos ponen entre los municipios más pujantes, muy interesantes para tenernos en cuenta, para escucharnos, pero... Siempre dije que no había visión política de Asturias. Ni con los municipios. Es una pena.

-¿Habla del Gobierno regional?

-Sí, hoy veo que no tiene. Porque fuera de la reunión esa de todos los alcaldes, que no vale para nada, es un besamanos, pues no hay más planteamientos. Y es una pena, porque en ese gobierno muchos de los que toman decisiones vienen del ámbito municipal. Y deberían de estar un poco más atentos a esa cuestión. Nunca hubo ningún planteamiento, no se gobierna con los ayuntamientos.

-¿Nunca ha temido que su partido le expulse por sus críticas?

-Yo soy socialista, pero uno no es socialista por tener un carné. Siempre digo que a este partido ahora no lo conozco, es diferente. Partido Socialista Obrero Español, ya no sé... No sé ya qué le queda de esas siglas. Fundamentalmente por lo de español... Es lo que más me llama la atención... En todo caso, lo que he hecho y dicho ha sido en defensa de los intereses de Llanera. Como alcalde hay que tenerlo claro y estuve en la defensa de Llanera cuando era alcalde. Ahora voy a seguir estando, como vecino. Pero siempre dije que siento que se ha sido bastante sectario con Llanera en estos años.

-Por los asuntos pendientes en el concejo...

-Como cuando denuncié que Llanera era el único municipio de Asturias al que no se le había otorgado ninguna subvención a nivel turístico. Escoció, pero es así y así seguimos. Y, bueno, toda la trayectoria de cuestiones que tenemos ahí pendientes con el Principado.

-Se refiere a las variantes de Posada y de Cayés.

-Por ejemplo. O al proyecto del centro de día. Qué importante fue que Ovidio Zapico cogiese la consejería en materia de Vivienda, porque después de unos cuantos años engañándonos con respecto a las viviendas de protección de Lugo, por fin vimos cómo el proyecto está en obra en estos momentos. Hay más asuntos, claro, cosas por las que no había mucho interés. Porque si eran de Llanera parecía que no tenían mucho interés. Pero bueno, nosotros siempre intentamos reivindicar y defender a Llanera. Se pone el foco en Llanera porque siempre he dicho lo que pienso, pero yo creo que lo que digo de cómo estamos, en general, lo piensan más alcaldes, pero no lo dicen.

-El presidente Adrián Barbón ha dicho que tienen buena relación.

-Yo no le echo la culpa al presidente del sectarismo que hay con Llanera. No tengo ningún problema con el presidente. El problema lo tengo con las que mecen la cuna... Como ejemplo tenemos que esta semana ya vino el Consejero (Alejandro Calvo) a volver a decir mentiras con la variante de Posada y la de Cayés.

-¿Cómo ve la situación del PSOE en España y en Asturias?

-Estamos embarcados en la cabezonería de un líder que nos va a llevar a donde sea con tal de seguir ahí o con tal no sé muy bien de qué... No me entra a la cabeza qué puede pensar Pedro Sánchez de lo que está sucediendo. Ya lo dije hace unos meses: nos va a llevar a todos por delante en 2027, a la mayoría de los gobiernos socialistas, lo poco que nos queda a nivel autonómico y lo que nos queda a nivel municipal. El efecto puede ser catastrófico.

-Explíquese.

-No se ha hecho autocrítica del resultado de todas esas alcaldías que se perdieron en el 2023. Y al no haberla hecho no hay ningún remedio para ello. Es una pena ver cómo ya en el 2023 en Asturias perdimos alcaldías tradicionales del PSOE, a mi juicio sobre todo por el arrastre de esa mala política desde el ámbito estatal. No hay más que ver los números de esas elecciones. Por cierto, en Llanera, a pesar de ese efecto arrastre, el PP sólo subió un concejal. Creo que las personas tienen mucho que ver. En los proyectos políticos, a nivel municipal, por mucho que le vaya bien a un partido a nivel nacional, si el candidato no tira o no se fía la gente de él, tampoco mejora.

Siempre digo a los míos que cuanto más hable Silverio Argüelles, mejor para el PSOE, porque se retrata y la gente no lo quiere. Ni los suyos lo quieren

-Silverio Argüelles, portavoz municipal y presidente del PP de Llanera, además de diputado nacional, le dio un abrazo el día en que anunció su marcha. Después le criticó con dureza en un artículo publicado en este periódico en el que le afeó, entre otras cosas, el escenario elegido para comunicar que dejaba la Alcaldía.

-El portavoz del PP da una de cal y otra de arena, es lo que le toca. Piensa que hay que diferenciar el ámbito personal del ámbito político y todas estas historias... Pero bueno, él cree que hace su trabajo. Además yo soy partidario de que hable, siempre le digo a los míos que cuanto más hable, mejor para el PSOE, porque se retrata y la gente no lo quiere. Ni los suyos lo quieren. Se cree que está por encima de todos. Por lo tanto, siempre animo a que hable lo más posible, porque pierde las formas. Como con el papelón que hizo, como tantas veces, en el pleno de investidura de Llanera... No obstante, también hay que tener en cuenta que no ha sanado todavía del chasco que tuvo el 2023 por no ser alcalde. Creo que todavía no se ha recuperado.

-Con el anuncio de su marcha, algunos alcaldes valoraron que ojalá en el futuro "pudiera seguir aportando a Asturias".

-El futuro está por escribirse. Pero en este momento lo único que me planteo es ordenar mi vida personal y laboral. Nada más.

-¿Se plantea otro proyecto político, con otras siglas?

-No.Yo soy del Partido Socialista. Aunque no sé qué Partido Socialista es el que hay ahora. Pero fui y soy del Partido Socialista.

-¿Ni con una candidatura que fuera independiente o surgiera para ir a las autonómicas en 2027?

-No hombre no... No hay ninguna realidad en eso. Yo soy del Partido Socialista. Siempre estuve en el mismo sitio. Siempre estuve con gobiernos o pensando en los gobiernos que habían transformado España, los socialistas, que ahora parece que son el anticristo.

-Explíquese.

-Todavía recuerdo el momento, cuando era un niño, en el que mi madre y mi padre se enteran que el presidente de España iba a ser Felipe González. La ilusión que entró en mi casa en aquel momento no la olvidaré nunca. Y me acuerdo como si fuese hoy. Estábamos en el prao de frente a casa haciendo borregos, porque anunciaban una tormenta terrible y mi abuelo, siempre que anunciaban agua, decía "vamos a hacer borreguinos" para que no nos pille la hierba... Lo recuerdo perfectamente. Ahora parece que esos años de gobierno del Partido Socialista con Felipe González son el anticristo. Yo soy de esos gobiernos más moderados, de otra forma... De Alfredo Pérez Rubalcaba, de Javier Fernández...

-¿Tiene esperanza en un cambio de rumbo del partido?

-Sí, claro, porque todo cambia. Y todo se resuelve. El Partido Socialista es un partido que tiene muchos años de vida, cuyos militantes y simpatizantes sufrieron mucho, muchos quedaron en las cunetas. Yo siempre tengo la esperanza de que vuelva a transformarse, tengo la esperanza de poder volver a entender la política...

-Ha impulsado el nuevo Plan General de Llanera, pero usted ya no estará para la aprobación inicial...

-Me hubiera gustado estar para esa aprobación inicial del plan y también en lo que va a ser el desarrollo del polígono de Pando, pero en algún momento hay que marchar. Me voy contento porque trabajé para intentar progresar, con equivocaciones, seguro, pero siempre haciendo para intentar cambiar las cosas. Contento también del apoyo de la gente. La verdad es que no me esperaba tantísimos mensajes de apoyo de los días siguientes a anunciar que me iba, entre ellos de personas que no son del mismo partido.

-Ha dicho que conocer y tratar de cerca a los ganaderos ha hecho que el sector le enganchara.

-Nos involucramos como gobierno. Eso marcó y encima me permitió conocer a gente que fue muy importante para mí, de la que aprendí, como sigo aprendiendo hoy. Y gente con quien después tuvimos muy buena relación y que la seguiremos teniendo, también del ámbito municipal, como Sergio (Hidalgo), alcalde de Salas, y otros, todos ellos relacionados con concursos, con ferias ganaderas. Ha sido una experiencia muy positiva.

-Con quien la relación nunca fue excesivamente buena fue con el portavoz municipal de IU, Gonzalo Bengoa.

-A ver, todo eso ya da igual. Hay otro problema y es que hay sectores de IU en Llanera que están más cómodos cuando gobierna el PP que el PSOE. En IU de Llanera dejó muy alto el listón José María Vega (que fue concejal, ya fallecido), posiblemente la mejor persona que me he encontrado en la política y en la vida real, que era él. Fundamentalmente Vega era una persona de palabra, preocupado por hacer las cosas bien, sin ser tan dogmático, más, de solucionar los problemas de todos. Y bueno, la verdad es que a partir de ahí todo lo demás, lo que venga, no admite comparación.

-¿Se va con alguna tristeza?

-A ver, hay cosas de Llanera que me hubiera gustado estar cuando se pongan en marcha. Pero hay que cortar en algún punto, si no es imposible, no nos iríamos nunca. Está muy avanzado el Plan General, la aprobación inicial ya está. Y hay que recordar que en menos de dos años se hizo todo ese trabajo. Cuando llegamos en 2015 lo que encontramos fue el Plan General del PP en aprobación inicial desde 2008... Sin mover. Y ahora tienen prisa por el actual... Hay que destacar también que se ha reordenado la maquinaria municipal, que estaba con una RPT de 2006 cuando entramos, con un convenio de los años noventa, sin haber hecho nada de gestión en el ámbito de personal. Hoy hay cincuenta personas que han podido incorporarse correctamente al Ayuntamiento, con su plaza, tras muchos años de inestabilidad.

Ahora que se habla de la búsqueda de talento de las empresas, ¿por qué no en los ayuntamientos? Hay que buscar talento también. Y se ha buscado y encontrado en el ámbito de la oficina técnica, en el ámbito de secretaría, intervención, arquitecto... Además del Plan General hay hitos como el polígono de Pando, con la aprobación definitiva de CUOTA de los cambios de planeamiento necesarios desde junio aunque se ha publicado ahora.

-Hay quien considera que si ya tenía pensado irse no debió presentarse a las últimas municipales, en 2023.

-Se me reprocha ser muy vehemente en la crítica al Gobierno regional, pero en 2023 ya el PSOE estaba cayendo y con una situación difícil a nivel estatal. Tengo que recordar que fuimos cuatro ayuntamientos en Asturias, solo cuatro del PSOE, los que ampliamos votos con respecto a 2019. Pienso que los vecinos me votaron porque me conocen, por cómo soy, porque iba a defender los intereses de Llanera y no me iba a callar mi partido político ni nadie si tenía que hacerlo, como he hecho. A partir de ahí, había que buscar el momento más ordenado para marchar y la mitad del mandato creo que es un buen momento. Hay proyectos que se han terminado durante estos dos años de mandato, otros ya muy lanzados y es el mejor momento para que la gobernabilidad en Llanera siga como está.

-¿Algún aprendizaje destacado estos 10 años?

-La propia reivindicación del aprendizaje continuo, eso siempre lo tuve claro. Aprender de manera continua e intentar aprender de los mejores. A mí siempre me gustó rodearme de los mejores.

-¿Qué destacaría de la nueva alcaldesa, Eva María Pérez?

-Es una trabajadora nata. Lo ví personalmente y creo que lo han visto también todos estos años los vecinos en el día a día. Primero desde el área de Festejos y Cultura y después desde otros como Obras y como teniente de alcalde, ya más cerca de la labor que ahora desempeña como regidora. Ha estado al frente de ámbitos de mucha responsabilidad y ha demostrado su valía. Siempre me preocupé de que viniese conmigo a ver a consejeros, directores generales y estuvo en el último encuentro con el presidente del Principado. Conoce también esa parte que conlleva la Alcaldía, lo que nos dicen y lo que se hace después.