Llanera refuerza la prevención de incendios con desbroces en 132 kilómetros de pistas rurales y la creación de fajas auxiliares cortafuegos

Desbroces sobre una extensión total de 132 kilómetros en pistas rurales y creación de fajas auxiliares cortafuegos. Son las iniciativas que se están desarrollando en Llanera en el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Principado para la realización de actividades para la defensa contra incendios forestales.

“Este verano lo hemos visto con claridad: el fuego no solo arrasa monte, también pone en riesgo la vida de las personas y destruye recursos esenciales para la economía rural, la biodiversidad, y la fauna. Por eso es tan importante que sigamos invirtiendo en prevención. Con estas actuaciones de desbroce y creación de fajas auxiliares, estamos reforzando la seguridad de nuestro concejo y cuidando de un patrimonio natural que es de todos y todas”, destacó la alcaldesa Eva María Pérez.

Destacó además que “la colaboración entre el Ayuntamiento y el Principado de Asturias es fundamental para dar respuesta a este reto" y que "en Llanera tenemos claro que la prevención es la mejor herramienta frente a los incendios y vamos a seguir trabajando en esta línea”.

Las actuaciones ya comenzaron a desarrollarse en agosto y continúan este mes de septiembre. Afectan a 132 kilómetros de infraestructuras viarias rurales, fundamentalmente pistas forestales para reforzar la protección frente a incendios en las zonas más sensibles del concejo, "generando discontinuidades en la vegetación que actúan como barreras naturales contra el avance del fuego".

Las intervenciones se centran en el desbroce de los taludes, tanto de desmonte como de terraplén, lo que permite ampliar el ancho efectivo de las pistas y, al mismo tiempo, "romper la continuidad horizontal de la masa vegetal combustible". "De este modo, las pistas forestales, que ya constituyen por sí mismas líneas estratégicas de defensa, se convierten en cortafuegos más eficaces y seguros", explican desde el Ayuntamiento de Llanera.

El presupuesto de adjudicación de estos trabajos asciende a 57.200 euros, financiados en el marco del convenio de colaboración entre el Principado y el Ayuntamiento.

"La ola de incendios vivida este verano ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad del territorio y la necesidad de intensificar las labores de prevención. Llanera, con una superficie en la que el monte y el sector primario tienen un peso fundamental, asume como prioritaria la tarea de anticiparse al fuego mediante actuaciones que reduzcan su impacto y protejan tanto a la población como a las actividades económicas vinculadas al medio rural", destacan los responsables municipales.

La actuación en 132 kilómetros de pistas "se concentra de forma preferente en aquellas infraestructuras que articulan las masas forestales más relevantes del concejo, contribuyendo no solo a la defensa contra incendios, sino también al mantenimiento de la red de caminos rurales, vital para el acceso de vecinos, ganaderos, agricultores y equipos de emergencia".