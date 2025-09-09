Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llanera abre la preinscripción para los campamentos de conciliación familiar: estas son las claves para participar

La actividad es gratuita, con plazas limitadas, y tendrá lugar en un colegio por determinar en horario de mañana, ampliable a la tarde

Participantes en un campamento de conciliación de Llanera.

J. A. O.

Lugo de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera abre este miércoles a mediodía, por espacio de un mes, el plazo de preinscripciones para sus campamentos de conciliación familiar del curso 2024-25, dirigidos a alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria, hasta dieciséis años de edad.

Los campamentos se celebrarán durante el puente de Todos los Santos (3 y 4 de noviembre), Navidad (22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y 2, 5 y 7 enero), Carnaval (13, 16 y 17 de febrero), Día del maestro (13 de marzo), Semana Santa (30 y 31 de marzo y 1 de abril), Puente de mayo (4 de mayo) y San Isidro (15 de mayo).

La actividad es gratuita, con plazas limitadas, y se llevará a cabo en un centro educativo por determinar en horario de mañana, aunque podría ampliarse a la tarde. n

