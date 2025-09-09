Soto de Llanera cierra sus fiestas con el reparto de 1.800 bollos: "Han tenido mucha aceptación"

Soto de Llanera puso fin este lunes a la celebración de sus fiestas anuales con el reparto del bollo entre los vecinos de la urbanización. Luis Velasco, administrador de la comunidad, detalló que "en total, se repartieron 1.800 unidades entre los residentes de la zona". Unas celebraciones que los miembros de la organización califican de "muy positivas y con mucha aceptación".

Javier Morilla, miembro del Consejo Rector y voluntario de los festejos junto a Velasco y Pelayo Ortiz, explicó que "en líneas generales, estamos muy satisfechos, porque conseguimos elaborar una programación en la que pudieron participar tanto los más pequeños, como adultos, individualmente o en familia".

Además, el domingo, contaron con su ya tradicional concurso de paellas, que este año cumplía su 31.ª edición y que tuvo la participación de 12 peñas de amigos. "Cada uno de ellos elaboró una para entre 10 y 15 comensales y un jurado formado por los propios vecinos fue el que decidió cuál era la ganadora teniendo en cuenta su textura, sabor o el punto de cocción del arroz, entre otras cosas".

Morilla destacó dos de las actividades con más éxito de todo la programación. Una de ellas es el concurso de lanzamiento de aviones de papel que, "además de ser muy divertido, es muy original". Y, aunque en principio estaba pensado para los niños, "al final, acaban apuntándose también los mayores porque, la verdad, es que se lo pasan muy bien".

La segunda, es la petanca. Tanto es así que, de hecho, "este año hicimos una pequeña pista al lado del parque dado el éxito con el que contaba". Una instalación que se quedará en la urbanización para el disfrute de todos los vecinos.

Durante la jornada del lunes también se celebró la misa campestre oficiada por Sotero Alperi que, aunque iba a desarrollarse en la zona de la carpa, al aire libre, finalmente fue trasladada al centro sociocultural debido a las inclemencias del tiempo.

Javier Morilla destacó que "ha habido mucha gente, tanto de la urbanización como de fuera, que también son bienvenidos". Y es que, al contrario de lo que mucha gente piensa, "estas no son unas fiestas privadas, están abiertas a todo el mundo que quiera participar en ellas", recordó Javier Morilla.