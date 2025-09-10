Nueva etapa de cursos y talleres en Llanera: estas son las fechas de inscripción y la oferta

Si por algo se caracteriza Llanera, entre muchas otras cosas, es por la gran oferta de cursos y talleres que cada año pone a disposición de sus vecinos. A través de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, se ponen en marcha las inscripciones para todas las actividades que se realizarán durante el curso 2025/26. Las instancias podrán recogerse en la Casa Municipal de Cultura de Posada de Llanera en horario de 10.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas, entre el 15 y el 19 de este mes de septiembre, con un máximo de dos solicitudes por persona. El periodo de entrega de las inscripciones será del 22 al 26.

La actividad se suspenderá si el número de personas inscritas no llegase al establecido por el área de Cultura. Para que salga adelante deberán cubrirse como mínimo el 75 por ciento de las plazas ofertadas. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción, teniendo prioridad aquellas personas empadronadas en Llanera.

Un amplio catálogo de actividades

Además de los cursos de las Aulas 50ymás y la Escuela de Cerámica, cuyos plazos de inscripción ya finalizaron el pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Llanera oferta nueve talleres adicionales que se impartirán en los distintos centros sociales del municipio.

Uno de ellos es el taller de Manualidades que tendrá lugar en los centros socioculturales de San Cucao y Ferroñes. Enfocado al desarrollo de trabajos realizados con diferentes técnicas (decoupage, patinados, envejecidos, tridimensional, vintage, industrial...), las clases serán los martes de 16.00 a 18.00 horas en San Cucao y los viernes en el mismo horario en Ferroñes. El precio es de 54 euros al trimestre.

El centro polivalente de Posada acogerá las clases de cuero, en la que los alumnos podrán adquirir las habilidades técnicas propias de la marroquinería. Se dividirá en dos grupos. El primero de ellos será los miércoles de 16.30 a 19.30 horas, y el segundo los jueves de 16.00 a 19.00 horas. El precio es de 62 euros al trimestre.

Las clases de inicio en Zumba para mejorar la coordinación, la condición física y el bienestar del cuerpo, a ritmo de salsa, merengue o bachata tendrán lugar en el centro sociocultural de la Urbanización de Soto de Llanera. Serán los martes y jueves de ocho a nueve de la noche y tendrán un coste de 54 euros al trimestre.

Pintura, que tendrá lugar en el centro polivalente de Posada, el centro rector de Soto y el centro sociocultural de Lugo, estará dividida en un grupo infantil y un grupo de personas adultas. Así, los niños podrán asistir los lunes en Posada, de 17.00 a 18.30 horas, y los miércoles en Soto de 18.00 a 19.30; mientras que los adultos asistirán los lunes en Posada, de 18.30 a 20.30 horas, y los jueves en Lugo de 17.15 a 19.15 horas. El precio para las clases infantiles será de 45 euros al trimestre y de 54 para los adultos.

La Casa Municipal de Cultura de Lugo contará, como cada año, con sus clases de Fotografía Digital I. Destinado a personas con inquietud por esta actividad, pero que no tengan conocimientos previos, se impartirá los lunes de 18.00 a 19.30 horas y tendrá un precio al trimestre de 54 euros. Complementando esta actividad, los martes de 17.30 a 19.30 horas y con el mismo precio, aquellos aficionados a la fotografía que deseen profundizar en los conocimientos que ya posean podrán asistir a las clases de Fotografía Digital II.

En esta misma línea, el curso Narrativa Visual: Captura y edición, permitirá que los amantes de las imágenes fotográficas puedan conocer la evolución de este arte. Se abordarán los diferentes equipos que se utilizan en este ámbito, además de recursos, selección y edición de las imágenes. Será los martes de 19.15 a 21.15 horas también en la Casa de Cultura de Lugo.

Las Antiguas Escuelas de La Rotella, en la parroquia de Villabona, acogerán el taller de Talla en Madera. Los asistentes podrán aprender las técnicas de talla de madera con herramientas manuales propias, a interpretar las vetas de la madera, el cuidado y afilado de las gubias y formones, sus diferentes acabados y protecciones. Una vez superado los ejercicios iniciales de corte y manejo de herramientas se optará por diseños geométricos o en bajo relieve en diferentes formatos. Las clases se dividirán en dos grupos. El primero de ellos será los martes de 16.30 a 19.30 con un precio de 62 euros al trimestre y, el segundo, los miércoles de cinco a siete de la tarde por 54 euros cada tres meses.

En este mismo espacio se impartirá también el taller de Decoración y Tapizado, donde los alumnos realizarán trabajos de diferente complejidad tanto en la transformación del tapizado como en la renovación y creación de muebles y objetos de la casa. Las clases serán los viernes de 18.30 a 20.30 horas y costarán 54 euros al trimestre.