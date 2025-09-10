Solidaridad ganadera en Llanera: entregados los cheques de la subasta de la ternera "Casadonga"

La solidaridad del mundo ganadero volvió a hacerse visible en Llanera y, esta vez, con repercusión en la Comarca de la Sidra. La finca La Maseda, en Villaviciosa, fue el escenario de la entrega de la recaudación obtenida en la primera subasta solidaria celebrada en agosto, durante el certamen de ganado de Llanera. La puja, que alcanzó los 2.450 euros, se destinó a partes iguales a la Fundación Vinjoy y a la asociación Llanera sin Barreras, representadas en el acto por sus máximos responsables, Adolfo Rivas y María José González.

La protagonista de la jornada fue "Casadonga", una ternera frisona donada por María Rosa López Díaz, de Las Regueras, que salió a subasta por iniciativa del director técnico del certamen, Eliseo López. La puja más alta fue realizada por el ganadero llanerense José Antonio Carbajosa, propietario de La Maseda, una finca de 67 hectáreas en el concejo de Villaviciosa. "Soy de Llanera, acudo siempre a la subasta y en el sorteo de esta vaca, a pesar de no trabajar con la frisona, quise participar porque el dinero iba para dos asociaciones que hacen una labor fundamental", explicó Carbajosa, quien adelantó que "Casadonga" permanecerá, por el momento, junto al resto de animales de la finca maliayesa.

La entrega de la recaudación tuvo un componente emotivo añadido con la participación de Noa Díaz, una niña de siete años que ya había guiado a la ternera durante la celebración del taller de "pequemanejadores" celebrado durante el certamen de ganado de Llanera y que ayer dirigió a "Casadonga" con gran soltura de nuevo.

Tanto la Fundación Vinjoy, dedicada desde hace más de un siglo a la inclusión social y educativa de personas en situación de vulnerabilidad, como Llanera sin Barreras, que trabaja por la eliminación de barreras físicas y sociales en el concejo, agradecieron la iniciativa. "Para nosotros ha sido un abrazo del sector primario, un gesto que va más allá de lo económico", expresó Adolfo Rivas, mientras que María José Fernández confesó que la repercusión "nos emocionó y nos dio visibilidad, incluso dentro del concejo, porque aún hay mucha gente que desconoce el trabajo que realizamos". Por su parte, la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, destacó el "orgullo" de que el certamen ganadero, uno de los más reconocidos de Asturias, haya dado este paso hacia la vertiente solidaria. Y todo apunta a que podría tener continuidad. "La acogida ha sido muy buena, pero dependemos también de encontrar a algún ganadero que tenga a bien donarnos un animal", expresó Eliseo López.