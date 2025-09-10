"Tumbas en la costa", la historia de un "hijo de la guerra y de la frontera"

"Soy hijo de la guerra y de la frontera. Mi padre, asturiano, combatió en la Guerra Civil y pasó por campos de concentración en Francia. Mi abuelo fue jefe de estación en Portbou, que sufrió más de 50 bombardeos. Esa herencia me llevó a escribir este libro". Son palabras de Manel Menéndez, escritor, escultor, gestor cultural y profesor, que presenta hoy, miércoles, en la Casa de Cultura de Posada de Llanera, a las 19.00 horas, su libro "Tumbas en la costa".

La obra, trilingüe (escrita en francés, castellano y catalán) explora la trayectoria y las sepulturas de seis figuras universales —Antonio Machado, Aristide Maillol, Walter Benjamin, Pere Calders, Salvador Dalí y Josep Palau i Fabre— en escenarios geográficamente situados en un radio de apenas 40 kilómetros entre Collioure y Figueres, pasando por Llançà y Portbou. Menéndez ofrecerá además durante el acto de esta tarde la conferencia "Los hermanos Machado, "un repaso a la trayectoria vital y cultural de esta familia que marcó la literatura española".

"Las tumbas que recorro en el libro no son de muerte, son de vida", añade, quien trata en esta obra no solo el destino final de estas figuras emblemáticas marcadas por el conflicto, sino también el trasfondo histórico que los llevó al exilio del franquismo hacia Francia, con Antonio Machado como símbolo, o con Walter Benjamin huyendo del nazismo. Ambos cruzaron a pie la frontera por Portbou, el mismo pueblo que marcó también la infancia del autor. El libro, de 380 páginas, combina narración histórica, anécdotas personales y fotografías inéditas realizadas por el propio autor en lugares machadianos y en su recorrido vital.

Menéndez propone lecturas diversas: a Machado y Benjamin desde la óptica universitaria, a Maillol en un diálogo atemporal, a Pere Calders como precursor del realismo mágico, y a Dalí y Palau i Fabre desde la experiencia directa. Su vínculo personal con varios de ellos aporta un plus de autenticidad. Conoció a Salvador Dalí en Cadaqués, donde comparte una anécdota singular. "Pasé toda una inauguración pendiente de que no se cayera, porque se balanceaba con su bastón y estaba justo a mi lado", recuerda con humor el autor. También mantuvo una estrecha relación con Palau i Fabre durante más de dos décadas.

En paralelo, Menéndez presenta su conferencia "Los hermanos Machado", fruto de una investigación personal tras descubrir en Burgos una exposición sobre la saga.

"Siempre escuché que Antonio y Manuel estaban enfrentados, pero los documentos muestran lo contrario: escribieron juntos teatro, compartieron proyectos y mantuvieron contacto hasta el final de sus días", señala.

La charla recorre las ciudades que marcaron sus vidas —desde Sevilla, Madrid, Baeza, Soria, Segovia o Barcelona, hasta Collioure o Santiago de Chile— y contextualiza el papel de toda la familia Machado, considerada una de las grandes sagas intelectuales de Europa a finales del XIX y principios del XX.

Manel Menéndez, con sangre asturiana de raíces llanerenses, ha dedicado su vida a la cultura. Ha sido director de la Alianza Francesa en México y Brasil, condecorado por el Gobierno francés como Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, y es autor de catorce libros publicados en varios países.

Su obra combina literatura, poesía, crónica, fotografía y escultura. Con "Tumbas en la Costa" y la conferencia sobre los Machado-que ya ofreció el pasado día 4 de septiembre en Lugo de Llanera-se tiene la oportunidad de acercarse a dos propuestas que unen memoria, arte e historia, y que invitan a reflexionar sobre el papel de la cultura en tiempos de frontera.