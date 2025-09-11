Una alcaldesa en el rally Princesa de Asturias: "Es una experiencia que no olvidaré, una nueva forma de mirar el automovilismo"
La regidora de Llanera, Eva María Pérez, participó en la jornada de test con el piloto Cristian Gil Rodríguez
Conduce el gobierno de Llanera como alcaldesa desde hace unas semanas con una intensa agenda que también ha tenido lugar para el deporte y, en este caso, para uno con afición en Llanera. Eva María Pérez, regidora llanerense, tuvo la oportunidad de "vivir una experiencia distinta" gracias al Rally Princesa de Asturias, conociendo lo que se siente al ir de copiloto en un vehículo. Fue en la jornada de test de este emblemático rally, que se celebró en territorio del concejo, concretamente en el Cierru los Pinos.
Para la alcaldesa, participar en el test de recorrido ha supuesto "descubrir, desde dentro, lo que significa realmente este deporte". Ha sido "una experiencia que no olvidaré y que me ha abierto una nueva forma de mirar el automovilismo". Fue este pasado martes cuando se subió al coche con el piloto Cristian Gil Rodríguez, al que dio las gracias, junto a la organización, a través un mensaje en sus redes sociales.
"Gracias a la organización por hacerlo posible y, muy especialmente, a Cristian Gil Rodríguez, que me llevó al volante con una profesionalidad y una cercanía admirables. Fue un privilegio aprender de él y sentir en primera persona la pasión, la precisión y el esfuerzo que hay detrás de cada curva", destacó la regidora.
