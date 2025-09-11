Reconocimiento vecinal en Villabona: el médico y la enfermera serán homenajeados por su jubilación tres treinta años en la parroquia llanerense
El acto está organizado por la Asociación de Vecinos de San Miguel de Villardeveyo y se celebrará en Pruvia el 5 de octubre
Lucía Rodríguez
Celestino Rodríguez y Cristina González, médico y enfermera del consultorio periférico de Villabona (Llanera), se jubilan este año tras tres décadas de actividad profesional en la parroquia. Es por eso que la Asociación de Vecinos de San Miguel de Villardeveyo ha organizado un acto de homenaje a quienes durante tanto tiempo ejercieron su profesión en la parroquia. El acto tendrá lugar en el Restaurante La Campana, en Pruvia, el próximo 5 de octubre.
La adquisición de vales para la comida, que tiene un coste de 40 euros por persona, podrá hacerse en el local de la asociación los días 12, 19 y 26 de septiembre, de cinco a siete de la tarde. Asimismo, se ha organizado una colecta de aportación voluntaria, con un mínimo de diez euros, para la compra de un detalle para ambos profesionales. Los donativos podrán realizarse el mismo día que se adquiera el vale para asistir al homenaje o de lunes a viernes en el Centro Social de la Rotella, de 12.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, durante las tres últimas semanas de este mes.
Con este acto, los vecinos de Villabona quieren agradecer el compromiso de Celestino Rodríguez y Cristina González con los vecinos de la zona.
