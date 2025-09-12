Beatriz Ruiz y David del Pozo, nuevos concejales del PSOE de Llanera

Beatriz Ruiz Rincón y David del Pozo Robledo son los nuevos concejales socialistas del gobierno local de Llanera, tras la dimisión del exalcalde Gerardo Sanz y del edil de Cultura, Ivo Pérez. La incorporación de los nuevos ediles se formalizó esta misma mañana en el registro municipal.

"El hecho de estar en la lista electoral ya mostraba su implicación en el proyecto socialista y su compromiso con el concejo de Llanera, y comparten los valores, las prioridades y la visión de nuestro equipo para trabajar por el concejo", destaca la agrupación socialista local, que agradece públicamente la disposición de Beatriz Ruiz y David del Pozo para asumir esta responsabilidad "y su implicación y compromiso para garantizar la continuidad del trabajo municipal".

El secretario general de la Agrupación Socialista de Llanera, José Antonio González, subraya que "con la llegada de Beatriz y David reforzamos un proyecto que es colectivo, abierto y sólido". Su incorporación "garantiza la estabilidad y la continuidad de un trabajo compartido, y confirma que el Partido Socialista de Llanera cuenta con un equipo preparado, cohesionado y dispuesto a seguir construyendo un concejo con futuro", subraya González.

Con estas incorporaciones, la Agrupación Socialista de Llanera "reafirma su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y cercanía, impulsando un municipio dinámico, participativo y solidario, al servicio de toda la ciudadanía", sostienen en un comunicado.

Beatriz Ruiz Rincón es Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y cuenta con un Máster en Retail por la Fundación Ramón Areces. Su incorporación al Ayuntamiento responde a la continuidad prevista en la lista electoral.

Por su parte, David del Pozo Robledo es Diplomado en Relaciones Laborales y desarrolla su labor profesional como representante farmacéutico. Su entrada en la corporación se produce tras las renuncias de Loreto Suárez y José Ramón Fanjul, motivadas por cuestiones personales, profesionales y de conciliación.