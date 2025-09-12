"Ha sido una reunión muy positiva": los vecinos trasladan al Ayuntamiento de Llanera sus peticiones en materia de seguridad

El movimiento vecinal de Llanera continúa luchando por aumentar la seguridad en el concejo tras una temporada en la que aseguran que los robos han aumentado. Después de celebrar una asamblea, a finales de agosto, con representantes de las distintas asociaciones vecinales y empresariales, miembros de la denominada Junta Vecinal de Seguridad se reunieron ayer con la alcaldesa, Eva María Pérez, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Nicolás Fernández.

Al encuentro, que calificaron de "muy positivo", asistieron José Alberto Pérez, de Bonielles; Ángel Fernández presidente de Cafamilu (Lugo de Llanera), María Wes, de Soto de Llanera, y Manuel López y Eliana Campos, ambos de Robledo. Entre sus principales reivindicaciones figura el incremento de las plantillas de la Policía Local y la Guardia Civil. "Nos comentaron que ampliar la plantilla policial no es fácil, pero que están dispuestos a incluir una partida en los presupuestos, que tendrán que ser aprobadas en el Pleno", señalaron los portavoces vecinales, que propusieron "ir aumentando las plazas año tras año".

Entre las medidas a llevar a cabo solicitaron también la instalación de cámaras de vigilancia, que desde el Ayuntamiento también ven "útiles y necesarias" y cuyo acceso a las grabaciones lo tendrían "única y exclusivamente los investigadores de cualquier delito, en caso de producirse", señalaron los representantes vecinales. "En ningún momento pretendemos realizar una intromisión en la intimidad de ningún vecino", apuntaron.

"La intención ahora es seguir recopilando el número de atestados de toda la gente que haya denunciado algo en este año, elaborar un listado de puntos sensibles ideales para poner cámaras de vigilancia, puntos para cámaras de tráfico o radar, y una localización de entradas y salidas sensibles, para, posteriormente, mantener una reunión con el Comisario Jefe de la Brigada Provincial Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Díaz Suárez, y trasladarle todas nuestras preocupaciones y abrir un diálogo para posibles soluciones", concluyeron los vecinos tras el encuentro.