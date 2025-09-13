De cruce de caminos de hierro en el corazón de Asturias a destino que merece la pena visitar y transitar, para empaparse de una interesante y rica historia económica, con rincones a veces ocultos que sorprenden al viajero y espacios en los que dejar vagar la imaginación. Todo en una atmósfera palaciega que invita a desplazarse a otro tiempo.

El edificio de viviendas para los trabajadores ferroviarios en Villabona.

Villabona, localidad llanerense ubicada en la parroquia de Villardeveyo, tiene mucho que ofrecer al visitante, que en pocos metros puede toparse con ricos espacios naturales y valiosos ejemplos de arquitectura ferroviaria. Porque el pueblo está ligado sobre todo a las máquinas y convoyes que desde hace décadas transitan por la zona, convirtiéndola en uno de los nudos de ferrocarril más importantes del Principado.

A la izquierda, el mural sobre la historia ferroviaria local. A la derecha, un ciclista por un sendero del pueblo.

Testigos de ello son dos hitos que merece la pena detenerse a contemplar. Por un lado, la estación llamada "inglesa" debido a su estilo constructivo, que, aunque en mal estado, llama la atención por su singularidad, con una disposición arquitectónica que sigue el diseño de Francis Thompson, uno de los grandes arquitectos ferroviarios ingleses. Levantada en ladrillo rojo y con cornisas en sillar, con una marquesina que protege sus cuatro fachadas y la hace singular, bien merece unos minutos de contemplación, como también merecería una restauración integral para salvarla del abandono del tiempo.

Villabona, camino histórico de hierro y destino palaciego

A pocos metros de la estación se conserva otro de los vestigios del pujante pasado ferroviario de Villabona. Se trata del edificio que se levantó como residencia para los trabajadores del tren. Conocida como "La casona", se construyó entre 1915 y 1925, con lo que este año se ha convertido en un bloque centenario y sigue siendo "un ejemplo rarísimo de construcción ferroviaria en altura", como se destaca en el expediente de Cultura dentro del Inventarios del Patrimonio Cultural de Asturias.

Y como Villabona ha evolucionado con los tiempos, entre la estación y las casas de los trabajadores se levanta ahora una singular obra de arte llena de color: un mural de grandes dimensiones que, de hecho, es el más grande de España realizado sobre lona. En él se han reflejado el paso de los años y los cambios en los caminos de hierro y los trenes y vagones que los transitan.

Una historia visual de la localidad suspendida en lo alto de Villabona, una atalaya desde la que se pueden contemplar las casitas y calles que han dado vida al pueblo, y que con un puñado de negocios siguen resistiendo con encanto al paso del tiempo.

Con las minas en la parte trasera, símbolo también de los años de pujanza económica, Villabona se expande hacia el oeste hasta otro de los puntos clave de un buen paseo por la localidad: el palacio y sus jardines, que pertenecieron a la familia Alonso de Villabona. Considerada una de las estirpes más destacadas del concejo de Llanera, habitaron este mágico enclave entre los siglos XVI y XVII. En la actualidad es una propiedad privada en la que se celebran bodas y banquetes.

Rodeado de una zona verde que invita a pasear por sus alrededores, en su interior alberga una curiosidad para quienes tengan la ocasión de visitar el recinto. Es una capilla dedicada a los Reyes Magos. Su fachada se atribuye, además, a Juan de Naveda.

El camino hacia este enclave es punto de encuentro habitual de ciclistas y senderistas, por una carretera a la sombra y jalonada por árboles de buen porte, aunque hay que prestar atención al arcén porque por ella pasan los coches que circulan hacia Villabona.

Entre otros núcleos atractivos para el visitante, a la salida del pueblo, en el desvío a La Rotella, se pueden contemplar un mural sobre la historia de Villabona, un antiguo lavadero restaurado y la capilla, en cuyo interior se muestra un retablo muy especial dedicado a San Antolín y elaborado a mano por el vecino Remi Alonso.

Más adelante, ya en los altos de Villardeveyo, la historia guarda una grata sorpresa para el viajero: la iglesia de San Miguel, en cuya fachada se conserva una celosía de más de mil años de antigüedad en muy buen estado de conservación y visible a simple vista. Un texu centenario y un espacio ajardinado hacen de mirador para contemplar Villabona en la lejanía. Un destino para perderse entre raíles y naturaleza, con un toque de noble distinción y mucha historia.