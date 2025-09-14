Llanera, la capital del títere se hace internacional

Llanera se ha convertido en los últimos años y por derecho propio en capital del títere, espacio en el que niños y mayores tienen carta blanca para soñar y reírse a carcajadas con las ocurrencias de un desfile de personajes variopintos, que hacen arte en la calle y llevan la alegría por donde pasan. Soto, Posada y Lugo albergan desde el pasado viernes la sexta edición del Festival de Títeres de Llanera, "TítereLla", un punto de encuentro para cada vez más compañías, Y en esta edición, con la novedad de contar con un grupo internacional por primera vez, los cubanos de Teatro La Proa.

«Los Pintores», durante su espectáculo ayer en Lugo de Llanera. | L. P.

El debut de la presente edición tuvo lugar el pasado viernes en los exteriores del centro sociocultural de Soto de Llanera con éxito de público y en una localidad con una abultada cantidad de niños pequeños. Los encargados de dar el pistoletazo de salida fueron los integrantes de "Kamante Teatro" con una obra de estreno, "Animales de papel", que hizo las delicias de los niños sentados en corro en el suelo.

Público en la representación de ayer por la mañana.

Los organizadores del evento, "Teatro los Pintores", o lo que es lo mismo, Maikel Valdés y Teresa Denisse, sacaron los títeres gigantes a pasear por el centro de Posada, en el parque Cuno Corquera, y de Lugo, en el parque Ovidio Libardón. Un clamor absoluto, con decenas de pequeños y sus familias jaleando el paso de los estrambóticos personajes, como una forma también de llamar la atención y fomentar el amor por el teatro entre los más jóvenes.

El pasacalles de títeres gigantes.

La segunda jornada se celebró ayer, con los exteriores de la Casa de la Cultura de Lugo como escenario aprovechando el buen tiempo. Fueron "Los Pintores" los que escenificaron la obra del mismo nombre para un grupo entusiasta de chiquillos que no sabían muy bien si preferían pintar una pared o contar un cuento. Finalmente, pintaron, cantaron, contaron cuentos y hasta bailaron.

Les tomó el relevo Adrián Conte, con el espectáculo "Petite Caravane", mientras que Proyecto Caravana asombró al público con una obra compuesta íntegramente por divertidos pareados: "Versos en tu ventana".

El festival echa hoy el cierre con "Teatro La Proa" como invitados especiales. Los cubanos están de gira por España y no han querido dejar pasar la oportunidad de presentarse en Llanera. Lo harán a las 13.00 horas en el exterior de la Casa de la Cultura de Lugo, con la obra "Érase una vez un pato". Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, impartirán un taller a los niños en el que les mostrarán las técnicas de animación que usan en sus espectáculos y enseñarán al público menudo algunos trucos.

El grupo "Tanxarina" clausurará esta edición con "Tititricircus", a las 18.30 horas en el mismo escenario. Llanera sigue creciendo como capital titiritera, llena de animación para un público que responde con entusiasmo y con nuevos planes en mente para los años venideros.