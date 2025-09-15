El nuevo bebedero antibacteriano supera las pruebas con animales llevadas a cabo en Llanera: estos son los resultados
Confirman que el recubrimiento invisible evita los patógenos del agua que beben las reses, y hace que engorden más rápido
El Centro Tecnológico Asincar, la Asociación Nacional de Criadores de Raza Asturiana de los Valles (ASEAVA) y el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN-CSIC) han logrado desarrollar un bebedero para vacas que consigue mejorar la salud de los terneros.
Un equipo multidisciplinar con personal de estas entidades lleva meses trabajando en el desarrollo de un recubrimiento antimicrobiano para aplicar a los bebederos, de manera que impida la proliferación de las bacterias y los microorganismos que hacen enfermar a las reses. El nuevo diseño, basado en materiales modificados, busca reducir la carga microbiana y, con ello, el riesgo de enfermedades en las explotaciones. Se trata de un material invisible al ojo humano, de naturaleza inorgánica y basado en vidrios.
El experimento estaba en fase de pruebas y, ahora, han presentado las primeras conclusiones en un acto que ha tenido lugar en las instalaciones de ASEAVA en Llanera, donde se colocaron un par de bebederos para llevar a cabo los estudios: uno con recubrimiento invisible antibacterias y otro sin él.
Los resultados alcanzados resultan prometedores. A nivel de laboratorio, se ha validado la capacidad bacteriostática del recubrimiento desarrollado, capaz de inhibir el crecimiento microbiano. En ensayos con animales, los terneros que utilizaron el bebedero funcional mostraron una mayor eficiencia de conversión. Es decir, necesitaron menos cantidad de alimento para engordar y presentaron una mayor ganancia de peso, especialmente a partir del segundo mes de pruebas.
El proyecto se perfila como de gran interés para las ganaderías de la región, ya que mejorará la eficiencia y evitará gastos veterinarios por problemas en la salud de los animales. Cuenta con un presupuesto total de 139.010 euros, de los cuales 125.887 euros proceden de ayudas públicas. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea (UE) a través del Feader, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias.
En la presentación de resultados estuvieron presentes Begoña López, directora General de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias; Armando Menéndez, director de proyectos en ASINCAR; Natalia Prado, responsable del área de biotecnología en esa misma entidas; Adolfo Fernández director de CINN-CSIC y Belén Cabal, investigadora; María Fernández, directora técnica de Aseava y Javier Prendes, veterinario de Asturprendes.
