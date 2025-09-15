Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así se suma Llanera a la lucha contra el cáncer infantil: esta es la imagen que luce el Ayuntamiento

El Consistorio ha colocado un gran lazo dorado en solidaridad con los enfermos y a petición de las familias de la asociación Galbán

El lazo dorado en la fachada del Ayuntamiento de Llanera

El lazo dorado en la fachada del Ayuntamiento de Llanera / A. Ll.

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

La fachada del Ayuntamiento de Llanera luce desde hoy un lazo dorado con el que el Consistorio quiere sumarse a las acciones programadas a lo largo del mes septiembre, dedicado a la sensibilización del cáncer infantil. El municipio responde así a la llamada de la Asociación de familias de niños con cáncer del Principado de Asturias, Galbán, que solicitaba el apoyo de Llanera para contribuir a dar visibilidad a esta enfermedad.

Cada año, la Asociación realiza un llamamiento a todas las instituciones y autoridades en España para programar, en sus edificios y monumentos, la colocación de un lazo dorado durante el mes de septiembre. Además, también invita a encender alguno de los edificios emblemáticos de la ciudad, el próximo 22 de septiembre.

Desde el equipo de gobierno se insiste en la importancia de sumarse a este tipo de iniciativas, y colaborar con cualquier acción que ponga el foco en la importancia de dar visibilidad a los niños y adolescentes que sufren esta enfermedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un grupo de jóvenes impulsa una nueva asociación de festejos para recuperar las Fiestas del Cruce en Posada de Llanera
  2. Arándanos al alcance de la mano en Pruvia: 'La fruta fue buena, aunque no muy grande, pero de sabor excelente
  3. Desbloqueada la Variante de Posada, en Llanera: el Principado licitará en 2026 la obra, que supondrá una inversión de 20 millones
  4. Fiesta del motor en Llanera: más de 60 pilotos se disputan la victoria en el Tramo de Tierra Cierru Los Pinos
  5. Lugo de Llanera se pone pingando: la multitud, a remojo en su recorrido por las calles del pueblo en fiestas
  6. Le dimos un cambio espectacular a Llanera en estos años; ahora hay un equipo que sigue adelante con Eva Pérez, que es una trabajadora nata
  7. Eva María Pérez, elegida alcaldesa de Llanera : 'Abrimos un nuevo capítulo
  8. Casi tres mil reinas de velutina capturadas en la última campaña de trampeo de Llanera

Así se suma Llanera a la lucha contra el cáncer infantil: esta es la imagen que luce el Ayuntamiento

Así se suma Llanera a la lucha contra el cáncer infantil: esta es la imagen que luce el Ayuntamiento

El nuevo bebedero antibacteriano supera las pruebas con animales llevadas a cabo en Llanera: estos son los resultados

El nuevo bebedero antibacteriano supera las pruebas con animales llevadas a cabo en Llanera: estos son los resultados

La capital del títere se hace internacional: así está siendo la sexta edición de la feria de Llanera

La capital del títere se hace internacional: así está siendo la sexta edición de la feria de Llanera

Hablar de calidad, el debate que necesita la educación asturiana

Hablar de calidad, el debate que necesita la educación asturiana

Villabona, camino histórico de hierro y destino palaciego: de la estación "inglesa" de Llanera a un mural ferroviario único en España

Villabona, camino histórico de hierro y destino palaciego: de la estación "inglesa" de Llanera a un mural ferroviario único en España

Una alcaldesa en el rally Princesa de Asturias: "Es una experiencia que no olvidaré, una nueva forma de mirar el automovilismo"

Una alcaldesa en el rally Princesa de Asturias: "Es una experiencia que no olvidaré, una nueva forma de mirar el automovilismo"

Beatriz Ruiz y David del Pozo, nuevos concejales del PSOE de Llanera

Beatriz Ruiz y David del Pozo, nuevos concejales del PSOE de Llanera

"Ha sido una reunión muy positiva": los vecinos trasladan al Ayuntamiento de Llanera sus peticiones en materia de seguridad

"Ha sido una reunión muy positiva": los vecinos trasladan al Ayuntamiento de Llanera sus peticiones en materia de seguridad
Tracking Pixel Contents