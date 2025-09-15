Así se suma Llanera a la lucha contra el cáncer infantil: esta es la imagen que luce el Ayuntamiento
El Consistorio ha colocado un gran lazo dorado en solidaridad con los enfermos y a petición de las familias de la asociación Galbán
La fachada del Ayuntamiento de Llanera luce desde hoy un lazo dorado con el que el Consistorio quiere sumarse a las acciones programadas a lo largo del mes septiembre, dedicado a la sensibilización del cáncer infantil. El municipio responde así a la llamada de la Asociación de familias de niños con cáncer del Principado de Asturias, Galbán, que solicitaba el apoyo de Llanera para contribuir a dar visibilidad a esta enfermedad.
Cada año, la Asociación realiza un llamamiento a todas las instituciones y autoridades en España para programar, en sus edificios y monumentos, la colocación de un lazo dorado durante el mes de septiembre. Además, también invita a encender alguno de los edificios emblemáticos de la ciudad, el próximo 22 de septiembre.
Desde el equipo de gobierno se insiste en la importancia de sumarse a este tipo de iniciativas, y colaborar con cualquier acción que ponga el foco en la importancia de dar visibilidad a los niños y adolescentes que sufren esta enfermedad.
- Un grupo de jóvenes impulsa una nueva asociación de festejos para recuperar las Fiestas del Cruce en Posada de Llanera
- Arándanos al alcance de la mano en Pruvia: 'La fruta fue buena, aunque no muy grande, pero de sabor excelente
- Desbloqueada la Variante de Posada, en Llanera: el Principado licitará en 2026 la obra, que supondrá una inversión de 20 millones
- Fiesta del motor en Llanera: más de 60 pilotos se disputan la victoria en el Tramo de Tierra Cierru Los Pinos
- Lugo de Llanera se pone pingando: la multitud, a remojo en su recorrido por las calles del pueblo en fiestas
- Le dimos un cambio espectacular a Llanera en estos años; ahora hay un equipo que sigue adelante con Eva Pérez, que es una trabajadora nata
- Eva María Pérez, elegida alcaldesa de Llanera : 'Abrimos un nuevo capítulo
- Casi tres mil reinas de velutina capturadas en la última campaña de trampeo de Llanera