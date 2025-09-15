Así se suma Llanera a la lucha contra el cáncer infantil: esta es la imagen que luce el Ayuntamiento

La fachada del Ayuntamiento de Llanera luce desde hoy un lazo dorado con el que el Consistorio quiere sumarse a las acciones programadas a lo largo del mes septiembre, dedicado a la sensibilización del cáncer infantil. El municipio responde así a la llamada de la Asociación de familias de niños con cáncer del Principado de Asturias, Galbán, que solicitaba el apoyo de Llanera para contribuir a dar visibilidad a esta enfermedad.

Cada año, la Asociación realiza un llamamiento a todas las instituciones y autoridades en España para programar, en sus edificios y monumentos, la colocación de un lazo dorado durante el mes de septiembre. Además, también invita a encender alguno de los edificios emblemáticos de la ciudad, el próximo 22 de septiembre.

Desde el equipo de gobierno se insiste en la importancia de sumarse a este tipo de iniciativas, y colaborar con cualquier acción que ponga el foco en la importancia de dar visibilidad a los niños y adolescentes que sufren esta enfermedad.