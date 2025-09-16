"Un lugar hechizante" para los vecinos de Piñera: así fue la I Jira a la Capilla de El Fresno, balcón sobre el concejo de Llanera

Una ruta cargada de recuerdos,alegría y devoción. Así definen los vecinos de Piñera (Llanera) la jornada que vivieron el domingo, con la celebración de la I Jira a la Capilla de Nuestra Señora de El Fresno, en Bonielles (Llanera). La actividad, organizada porlos propios residentes del pueblo, "ha contado con mucha aceptación" y la idea es que continúe en el tiempo.

El punto de partida fue la fuente La Reguera, que "aunque no tiene mucho valor patrimonial, cuenta con un entorno bucólico con abundante vegetación autóctona como robles, castaños, acebos o helechos que la convierte en un lugar totalmente hechizante", explicaban los vecinos. Allí se habilitó una zona de aparcamiento para dejar los coches y emprender rumbo por el Camino de la Monda, linde con Panizales. "Allí el río separa la frontera entre San Cucao y Bonielles", señalaron.

Una vez en la capilla de Nuestra Señora del Fresno, los participantes asistieron a la misa en honor a la patrona, que tuvo lugar a las doce de la mañana, seguida de la procesión acompañada por gaita y tambor. Una vez terminados los actos religiosos, también participaron en la sesión vermú. José Julio Velasco, vicario episcopal de Oviedo-Centro- Las Cuencas les felicitó por la iniciativa por ser "símbolo de unión y de establecer lazos entre los vecinos allí congregados", recuerdan.

Los vecinos de Piñera reconocieron que "por afinidad, vínculos y modo de vida siempre hemos considerado esta celebración también como nuestra. Tradicionalmente coincidía, además, con el final de las tareas de recogida de hierba y el final del verano, que siempre es un buen momento para festejar". El pueblo, a pesar de poseer caseríos dispersos, se caracteriza porque "el entusiasmo con la que la comunidad acepta cualquier propuesta para compartir y hacer unión entre todos".

Los vecinos de Piñera esperan volver a realizar la actividad el próximo año y que se sumen a ella más parroquias de San Cucao.