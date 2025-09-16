Las obras de los pisos para alquiler social cogen altura en Llanera y Siero

Alquileres asequibles y para jóvenes que permitan además relajar los precios en zonas actualmente tensionadas de la comarca. Es el objetivo de las dos promociones de vivienda pública que se están construyendo en Lugones (Siero) y en Lugo de Llanera y que avanzan a buen ritmo, con las estructuras de las edificaciones ya levantadas y con un horizonte de finalización común, pues la previsión es que estén listas para el verano del año que viene. En total suman 68 pisos de diversa tipología y en ambos casos son proyectos muy esperados para cubrir una demanda existente en las localidades en las que se desarrollan.

En el caso de Lugo de Llanera se trata de 24 viviendas que deben estar terminadas en junio de 2026 y que se están construyendo sobre una parcela de 1.176 metros cuadrados en La Estación, con una inversión de 3,7 millones que impulsa la consejería de Vivienda a cargo del consejero Ovidio Zapico. El proyecto "obedece a una petición expresa que el Ayuntamiento de Llanera trasladó a la consejería" y el edificio constará de dos portales que darán acceso a doce viviendas cada uno.

Los pisos estarán repartidos en tres plantas de cuatro viviendas cada una. En las viviendas hay diversas tipologías: todas tienen trastero y garaje, pero tres tendrán un dormitorio, doce contarán con dos y nueve más dispondrán de tres habitaciones. Una de las casas será accesible para personas con movilidad reducida.

Precios tasados

Los precios serán tasados, asequibles, alquileres "sociales", por debajo de los que fija un mercado al que no todo el mundo puede acceder. Ocurrirá lo mismo en el caso de la promoción de las 44 viviendas que se están construyendo con una inversión de 5,5 millones en Les Bellotines, en Lugones, sobre una parcela de 1.713,82 metros cuadrados.

Edificio en construcción en Lugones. / P. T.

Parte de los fondos para levantar estas viviendas (1,9 millones) proceden de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) gestionados por el Gobierno del Principado. Las obras, como las de Llanera, deberán estar terminadas a finales de junio de 2026.

Estas 44 viviendas de alquiler asequible estarán destinadas preferentemente a menores de 35 años y se prevé que el precio de los arrendamientos de estos pisos sea un 30 por ciento más barato que el del coste medio de alquiler en Lugones.