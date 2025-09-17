Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
El inmueble, del siglo XVIII, tiene 360 metros cuadrados y 297.000 de parcela
L. N.
La Piniella, nombre de la finca y la casa familiar de Carmen Polo en Llanera, donde Franco pasó temporadas de vacaciones y descanso tras contraer matrimonio, lleva unos años a la venta, pero sigue sin tener salida. Ahora, está disponible por al precio más bajo que nunca haya tenido y cuesta casi una quinta parte del que se fijó cuando se puso a la venta.
En concreto, una prestigiosa inmobiliaria la vende en este momento por 1,2 millones. Anteriormente estuvo en 1,9 y en 1,7 millones, si bien los Franco llegaron a pedir 5 millones cuando salió por primera vez al mercado, cifra desde la que se le hizo una primera rebaja hasta los 3 millones.
Desde esos 5 millones iniciales hasta los 1,2 actuales el descenso de precio es espectacular. La propiedad es de gran tamaño, con 5 dormitorios, 5 baños, 360 metros cuadrados de superficie de la casa y 297.000 metros cuadrados de superficie de la parcela.
El inmueble, del siglo XVIII, y con mucha historia. Precisamente su carácter histórico y su antigüedad es lo que dificulta la venta. Al menos así lo explicaba una experta del sector inmobiliario hace un tiempo preguntada por las posibles causas de que el inmueble no encuentre comprador: "Es una propiedad difícil de vender, porque al final compras el nombre, la inversión que requiere un inmueble de estas características es enorme".
- Un grupo de jóvenes impulsa una nueva asociación de festejos para recuperar las Fiestas del Cruce en Posada de Llanera
- Arándanos al alcance de la mano en Pruvia: 'La fruta fue buena, aunque no muy grande, pero de sabor excelente
- Desbloqueada la Variante de Posada, en Llanera: el Principado licitará en 2026 la obra, que supondrá una inversión de 20 millones
- Fiesta del motor en Llanera: más de 60 pilotos se disputan la victoria en el Tramo de Tierra Cierru Los Pinos
- Le dimos un cambio espectacular a Llanera en estos años; ahora hay un equipo que sigue adelante con Eva Pérez, que es una trabajadora nata
- Eva María Pérez, elegida alcaldesa de Llanera : 'Abrimos un nuevo capítulo
- Casi tres mil reinas de velutina capturadas en la última campaña de trampeo de Llanera
- Llanera, pasarela de belleza canina: medio centenar de ejemplares demuestran sus cualidades este fin de semana en el concejo