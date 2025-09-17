Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera

El inmueble, del siglo XVIII, tiene 360 metros cuadrados y 297.000 de parcela

Vista exterior de La Piniella, en San Cucao

Vista exterior de La Piniella, en San Cucao / Idealista

L. N.

Posada de Llanera

La Piniella, nombre de la finca y la casa familiar de Carmen Polo en Llanera, donde Franco pasó temporadas de vacaciones y descanso tras contraer matrimonio, lleva unos años a la venta, pero sigue sin tener salida. Ahora, está disponible por al precio más bajo que nunca haya tenido y cuesta casi una quinta parte del que se fijó cuando se puso a la venta.

En concreto, una prestigiosa inmobiliaria la vende en este momento por 1,2 millones. Anteriormente estuvo en 1,9 y en 1,7 millones, si bien los Franco llegaron a pedir 5 millones cuando salió por primera vez al mercado, cifra desde la que se le hizo una primera rebaja hasta los 3 millones.

Desde esos 5 millones iniciales hasta los 1,2 actuales el descenso de precio es espectacular. La propiedad es de gran tamaño, con 5 dormitorios, 5 baños, 360 metros cuadrados de superficie de la casa y 297.000 metros cuadrados de superficie de la parcela.

FotografíaantiguadeLaPiniella

Foto antigua de La Piniella / L

El inmueble, del siglo XVIII, y con mucha historia. Precisamente su carácter histórico y su antigüedad es lo que dificulta la venta. Al menos así lo explicaba una experta del sector inmobiliario hace un tiempo preguntada por las posibles causas de que el inmueble no encuentre comprador: "Es una propiedad difícil de vender, porque al final compras el nombre, la inversión que requiere un inmueble de estas características es enorme".

Garitasalaentradadelafina

Garitas en la entrada de la propiedad / JF

