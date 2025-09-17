La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: "Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta"

Su hijo acaba de empezar al colegio en Lugo de Llanera. Aún no ha cumplido los tres años y, cada mañana, tiene que caminar con su madre, María del Carmen Díaz, 1,5 kilómetros para poder llegar a la parada del transporte escolar. "Tenemos que caminar por una carretera sin acera y sin arcén, por la cuneta", sentencia la progenitora. El recorrido que tienen que hacer tiene además "una iluminación prácticamente nula, está lleno de curvas y es una zona de paso de vehículos y camiones". Señalan además que "es la vía de paso del Acuartelamiento Cabo Noval y de la llegada de autobuses al colegio Peñamayor, así que tiene mucha afluencia".

Díaz recuerda que "aquí siempre hubo una parada, porque yo iba en bus al colegio y lo cogía aquí. Bajaba alrededor de dos kilómetros y medio, aproximadamente, hasta el circuito de Karts y allí daba la vuelta y seguía cogiendo niños". La madre del pequeño reconoce que "al ir acabando los estudios los niños, esta parada se anuló", aunque "lo lógico sería que ahora que está el mío, se vuelva a poner en funcionamiento".

Antes incluso de que las listas de admitidos en los centros escolares se hicieran públicas, María del Carmen Díaz prefirió allanar el camino y el pasado mes de mayo, a través del colegio de Lugo de Llanera, se puso en contacto con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) solicitando que en el itinerario del transporte escolar del centro se volviera a incluir la parada de La Barganiza, justo al lado del campo de golf. "Después de mandar al menos tres escritos, finalmente contestaron de una manera que, personalmente, no me parece la más correcta".

En el documento enviado a Díaz puede leerse lo siguiente: "No miramos paradas ni recorridos para el próximo curso hasta que no se cierre el proceso en julio. No obstante, le voy a informar para no generar falsas expectativas, la parada actual está situada en la marquesina de esa zona y da cobertura donde vive este posible usuario, por lo que no vamos a alterar ni la parada ni habilitar recorrido adicional. El traslado del domicilio a la parada asignada es responsabilidad de los padres, como quieran hacerlo y viene así reflejado en la normativa del transporte escolar".

De todas maneras, la madre del menor afectado asegura que "no estoy pidiendo ningún recorrido adicional porque esta parada siempre estuvo dentro del itinerario, concretamente, hasta el 2018, cuando el último niño de la zona acabó los estudios".

Dada la respuesta enviada por parte de la CTA, Díaz no dudó en presentarse en las oficinas donde, explica, "me atendieron de muy malas maneras". La madre asegura que "el responsable del servicio, que ni siquiera se presentó, por lo que no sé su nombre, me atendió en el pasillo y me dijo que si quería quitarle la escolarización al niño que era problema mío, no de él".

Fue a partir de ese momento cuando optó por solicitar las paradas presentándolo por registro en el Ayuntamiento de Llanera. "En un principio todo muy bien. Me dijeron que iban a mirar qué podían hacer, pero el tiempo pasaba y nadie me decía nada", explica. A finales de agosto, decidió acudir a la Casa Consistorial para que le aclararan cómo iba el tema. "Ni siquiera me dieron cara y tuve que irme de allí igual que entré", asegura.

El próximo mes de octubre, será la abuela del niño la que tenga que llevarle a la parada, una vez que sus padres terminen sus vacaciones. "¿Cómo voy a mandar yo a la abuela de 60 años, en invierno, lloviendo, con el niño por esta carretera?", se pregunta María del Carmen Díaz preocupada a la vez que indignada. "Yo no pido que me pongan una marquesina a la puerta de casa, pero, al menos, que vuelvan a meter en el trayecto la que siempre funcionó", concluye.

Fuentes cercanas a la consejería de Movilidad del Principado de Asturias han asegurado que el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha estado evaluando poder mejorar la parada de transporte escolar en La Barganiza desde que el colegio público de Lugo de Llanera hiciera la petición de cambio de parada en abril. En este sentido, señalan que "la propuesta realizada por el centro y la familia está en una zona de cruce y curva que tras su estudio y evaluación se comprobó no permitía realizar la maniobra y parada de un autobús en condiciones de seguridad y visibilidad y afirman que así se le trasladó en su día al centro y también a la familia en una visita que realizaron a la oficina del CTA".

Confirman que "el alumno tiene garantizada la prestación del servicio de transporte escolar desde la parada actual" y apuntan que, actualmente, se encuentran "intentando mejorar la accesibilidad" y, ya que no es posible establecerla en la ubicación propuesta, "seguimos trabajando para encontrar una zona que permita habilitar una nueva parada más cerca del domicilio del alumno garantizando una ubicación en la que el autobús pueda maniobrar para dar vuelta y parar con seguridad", concluyen.