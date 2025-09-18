La Alcaldesa llama a colaborar para evitar la aparición de vertederos ilegales en Llanera y a hacer uso de los servicios gratuitos de recogida de enseres

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, ha recordado a los vecinos del concejo la existencia de un servicio municipal gratuito para la recogida de enseres, de manera que se evite su depósito en la vía pública propiciando la aparición de vertederos ilegales.

"Los muebles, electrodomésticos y enseres no desaparecen por arte de magia cuando los dejáis en cualquier esquina. Sí, lo sentimos, el Ayuntamiento no tiene alas ni varita mágica", recuerda la regidora en sus redes sociales, antes de indicar que el número de teléfono al que se puede llamar para que los servicios municipales pasen a recoger los deshechos más voluminosos es el 985 986 013.

"Dejar basura en la vía pública solo evidencia desprecio por el espacio común", denuncia Pérez, además, de "arruinar el día de quienes quieren un municipio limpio". "Si queréis desahaceros de vuestros enseres hay un servicio gratuito", añade, que "es gratis y legal" y "mucho más inteligente que tirar basura al suelo".

La alcaldesa se ha mostrado muy crítica con este tipo de comportamientos y reclama a los vecinos "sentido común" para que no comiencen a aparecer basureros o vertederos ilegales.