Llanera concilia y ofrece opciones para todos los días no lectivos: esta es la oferta municipal y el plazo que hay para apuntarse
Los campamentos son gratuitos, pero es preciso inscribirse
El Ayuntamiento de Llanera organiza una nueva edición de sus campamentos de conciliación que tendrán lugar todos los días no lectivos del curso, con el objetivo de facilitar la combinación del descanso escolar de los niños con la vida laboral de los padres. Las actividades son gratuitas, pero es preciso inscribirse hasta el próximo día 10 de octubre.
Los talleres se celebrarán en uno de los centros educativos del concejo, aún por determinar, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y con posibilidad de ampliar de 7.30 a 17.30 horas para las familias que lo necesiten.
Los periodos ofertados comprenden el puente de Todos los Santos (3 y 4 de noviembre), Navidad, (los días 22, 23, 26 y 30 de diciembre y el 2, 5 y 7 de enero de 2026), Carnaval (13, 16 y 17 de febrero del año que viene), el día del maestro (13 de marzo), Semana Santa (30, 31 de marzo y 1 de abril), el puente de mayo (4 de mayo) y San Isidro (15 de mayo).
Los campamentos se dirigen al alumnado de Infantil (segundo ciclo), Primaria y Secundaria, hasta 16 años.
Los criterios de adjudicación de plaza serán estar empadronado en el municipio, el menor o sus progenitores. Si quedan plazas libres, tendrán preferencia los niños escolarizados en un colegio del municipio, y si aún queda espacio disponible, se atenderá el resto de solicitudes. Respetando este orden de preferencia se tendrán en cuenta los criterios de prioridad establecidos en el programa Corresponsables del Ministerio de Igualdad.
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Arándanos al alcance de la mano en Pruvia: 'La fruta fue buena, aunque no muy grande, pero de sabor excelente
- Desbloqueada la Variante de Posada, en Llanera: el Principado licitará en 2026 la obra, que supondrá una inversión de 20 millones
- Fiesta del motor en Llanera: más de 60 pilotos se disputan la victoria en el Tramo de Tierra Cierru Los Pinos
- Le dimos un cambio espectacular a Llanera en estos años; ahora hay un equipo que sigue adelante con Eva Pérez, que es una trabajadora nata
- Eva María Pérez, elegida alcaldesa de Llanera : 'Abrimos un nuevo capítulo
- Casi tres mil reinas de velutina capturadas en la última campaña de trampeo de Llanera