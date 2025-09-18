Llanera concilia y ofrece opciones para todos los días no lectivos: esta es la oferta municipal y el plazo que hay para apuntarse

El Ayuntamiento de Llanera organiza una nueva edición de sus campamentos de conciliación que tendrán lugar todos los días no lectivos del curso, con el objetivo de facilitar la combinación del descanso escolar de los niños con la vida laboral de los padres. Las actividades son gratuitas, pero es preciso inscribirse hasta el próximo día 10 de octubre.

Los talleres se celebrarán en uno de los centros educativos del concejo, aún por determinar, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y con posibilidad de ampliar de 7.30 a 17.30 horas para las familias que lo necesiten.

Los periodos ofertados comprenden el puente de Todos los Santos (3 y 4 de noviembre), Navidad, (los días 22, 23, 26 y 30 de diciembre y el 2, 5 y 7 de enero de 2026), Carnaval (13, 16 y 17 de febrero del año que viene), el día del maestro (13 de marzo), Semana Santa (30, 31 de marzo y 1 de abril), el puente de mayo (4 de mayo) y San Isidro (15 de mayo).

Los campamentos se dirigen al alumnado de Infantil (segundo ciclo), Primaria y Secundaria, hasta 16 años.

Los criterios de adjudicación de plaza serán estar empadronado en el municipio, el menor o sus progenitores. Si quedan plazas libres, tendrán preferencia los niños escolarizados en un colegio del municipio, y si aún queda espacio disponible, se atenderá el resto de solicitudes. Respetando este orden de preferencia se tendrán en cuenta los criterios de prioridad establecidos en el programa Corresponsables del Ministerio de Igualdad.