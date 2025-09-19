"Filandón na Seronda" entre Caraviés, Villabona y Bonielles: así será el primer Festival de Arte Comunitario de Llanera

El arte toma la zona rural de Llanera, y lo hace en clave femenina. El concejo alberga los próximos días 24 y 25 de octubre el I Festival de Arte Rural y Comunitario, bautizado como «Filandón na seronda. Del fusu y la rueca, al arte que enreda», una cita con un marcado sabor natural y femenino. De hecho, la idea ha surgido del trabajo realizado entre la escuela de danza Mar de Violetas y varios grupos vecinales de mujeres, que se han mostrado encantadas de organizar mano a mano una cita para poner en valor el patrimonio de sus pueblos.

Las actividades comenzarán el viernes 24 a las seis de la tarde en el espacio de «cohousing» de Caraviés, donde se llevará a cabo una presentación oficial del proyecto con una intervención poética a cargo de la asociación «Xuntes y Diverses» sobre temática LGTBI+, y a continuación se presentará una pieza de danza sobre la fragilidad de la vida. Acto seguido las mujeres de Llanera Sin Barreras serán las protagonistas de una acción audiovisual, y una pieza de danza sobre el teatro en sombras. También habrá una visita guiada a las viviendas de «Axuntase» para quien lo desee.

Al día siguiente, el sábado 25, saldrá un autobús desde Lugo con destino a Villabona, donde se celebrará una visita guiada teatralizada a cargo del grupo de teatro «Los Pintores» con varias sorpresas para poner en valor el papel de algunos vecinos del pueblo a través de elementos gráficos, además de intervenciones artísticas de danza en espacios como el lavadero, con la compañía de la charanga local.

Por la tarde la actividad se traslada a Bonielles con una actividad de Ana Castañera con telas aéreas, un grupo de pandereteras con un baile colectivo y una performance audiovisual sobre las mujeres de la parroquia. Para finalizar habrá una espicha para todos los asistentes. Si hace bueno será al aire libre, y en caso contrario se celebrará en la nave OVNI del artista llanerense Pablo Senator.

Es en definitiva «una oportunidad para sentirnos orgullosas como vecinas y como mujeres», destacó la alcaldesa, Eva María Pérez. Y que además supone «una apuesta por los proyectos de participación rural y la creación de redes de sororidad tan necesarias en la actualidad», apuntó por su parte la directora general de Participación Ciudadana, Nuria Rodríguez.

Las impulsoras de esta iniciativa esperan que sea «la primera de muchas», para poner las zonas rurales y a sus mujeres en el lugar que se merecen.