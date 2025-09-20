Llanera renueva su apoyo a la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui

"Vacaciones en Paz" es mucho más que un programa solidario. Es una herramienta "para dar visibilidad a la situación que viven los niños y niñas saharauis en los campamentos" y la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui "desarrolla un trabajo extraordinario que merece reconocimiento y apoyo, para que sigan siendo el motor de iniciativas que beneficien al pueblo saharaui".

Son palabras de la concejala de Bienestar Social, Educación y Cultura de Llanera, Montse Alonso, que ayer avanzó que el Ayuntamiento renueva su compromiso con el colectivo y ha aprobado la concesión directa de una subvención por importe de 10.000 euros para apoyar sus iniciativas. Entre ellas, el citado "Vacaciones en paz", que permite mejorar las condiciones de vida de los refugiados saharauis en los campos de Tinduf (Argelia), a través de la acogida por parte de familias asturianas de niños y niñas saharauis durante el verano.

Llanera colabora con esta asociación desde 2015.