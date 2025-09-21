La alcaldesa de Llanera se moja bailando al son de "Madre tierra": así fue la improvisada fiesta en el parque Ovidio Libardón

Todo estaba preparado en el parque Ovidio Libardón de Lugo de Llanera para que la asociación Llanera sin Barreras celebrara la sexta edición de su "Desfile de Moda por la inclusión de personas con y sin diversidad funcional". En el evento iban a participar alrededor de 60 personas que, aún no siendo profesionales ya son habituales en el desfile que cada año, desde hace seis, por estas fechas celebra el colectivo en colaboración con el Ayuntamiento. Sin embargo, esta vez se vieron obligados a cancelarlo por la lluvia. Con todo, lograron igualmente que se disfrutara de una jornada especial: algunos de los miembros del colectivo se dispusieron a bailar y surgió la fiesta.

Bajo la lluvia que todavía caía menuda, sonó "Madre tierra", de Chayanne, y se comenzó a animar a los presentes a participar. Y a pesar de que, al principio, algunos se mostraban reticentes, finalmente, consiguieron reunir a algo más de una treintena de personas, incluyendo entre ellas a la alcaldesa Eva María Pérez.

"Llevo participando en el desfile desde el primer año que se hizo y es una iniciativa que me encanta porque, además, me lo paso genial", dijo la regidora. Recordó que "en la primera edición, lo hice a propuesta de Juan Majada (fundador de la asociación y fallecido el pasado mes de enero), sin saber muy bien en qué consistía". "Que me permitan participar activamente es lo que más me presta, es una manera muy bonita de compartir momentos con los vecinos", añadió.

La alcaldesa, Eva Pérez, a la derecha, participando con los vecinos en el baile. / Lucía Rodríguez

El desfile contaba, además, con la participación de cinco comercios de moda locales y con la colaboración de otros establecimientos de la zona. "Lo que más me gusta es el trabajo previo, cuando vas a la tienda, eliges la ropa, te la pruebas...", aseguró Eva María Pérez. "Siempre escojo algo que sea de mi estilo y con lo que esté cómoda, porque lo compro y así, además, me aseguro de que le voy a dar uso". La regidora aseguró que "mientras sigan celebrándolo, podrán seguir contando conmigo, ahí estaré siempre que me llamen".

Por el momento, el tradicional Desfile de Moda de Llanera sin Barreras queda en el aire, aunque la posibilidad de trasladarlo a otra fecha está abierta. "Aún no hemos barajado las distintas opciones", aseguró su presidenta María José Fernández. Al evento habían acudido, además de la alcaldesa de Llanera, la concejala Montse Alonso y el exconcejal Marcos Óscar Martínez. Todos ellos lamentaron la cancelación del acto, aunque "al menos hemos disfrutado el rato que hemos compartido bailando". Y es que la vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, "sino en aprender a bailar bajo la lluvia".