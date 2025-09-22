Adiós a Casa Laureano, en Posada de Llanera: la singular casa que fue popular restaurante va a ser derribada
Edificio centenario, la última Junta de Gobierno Local aprobó la solicitud de demolición que se había presentado
El edificio que albergó el conocido restaurante Casa Laureano, en Posada de Llanera, va a ser demolido. La última Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, celebrada el pasado 19 de septiembre, ha aprobado la solicitud de derribo que se había presentado, con lo que el inmueble se echará abajo.
La construcción es centenaria y cuenta con un característico corredor de madera, hoy pintado de verde, que asoma a la que fue la entrada de este emblemático restaurante, en el número 62 de la Avenida Prudencio González, en el que eran famosas sus especialidades, como el pisto, la fabada, los fritos de pixín, el arroz con almejas o sus populares tortillas.
El que fue templo de la buena mesa comenzó su andadura allá por 1917 y por él pasaron tres generaciones de la misma familia, hasta que cerró por jubilación de las últimas responsables, las hermanas Marisa y Menchu León Fernández.
El local lo abrió hace más de cien años Laureano Fernández Reguera, abuelo de las últimas titulares, con el dinero que había logrado hacer tras emigrar y pasar años en Estados Unidos y Cuba. Carmen Fernández Bobes, su esposa, fue la primera persona que estuvo a cargo de los fogones, puesto que luego heredó la hija de ambos, Luisa, y después las hijas de esta Menchu y Marisa.
El edificio que va a ser demolido es una de las últimas casas de arquitectura tradicional en Posada. Hay un informe de declaración de ruina suscrito en octubre de 2024 por un arquitecto técnico y el proyecto de derribo afecta también a la edificación anexa a la que fue sede de la popular casa de comidas.
